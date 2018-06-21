Трихолог: 5 летних ошибок, которые портят волосы

Какие средства помогут защитить волосы от солнца, от каких причесок нужно отказаться летом и почему летом нужно мыть голову чаще? О самых распространенных ошибках в уходе за волосами в теплое время года BeautyHack рассказала трихолог Елена Яруткина.

Ошибка №1: не защищать волосы от солнца

Проблема:

Лето — настоящее испытание для волос. Прямые солнечные лучи высушивают защитный слой — липидную пропитку волоса. Без защиты они становятся чувствительными к любым внешним факторам, а это приводит к повреждению кератина (белка, из которого строится волос).

В результате волосы становятся сухими, тусклыми, быстро путаются и обламываются — добавьте сюда двухнедельный отдых на море, и на реабилитацию без должного ухода может понадобиться до полугода. Ведь, как известно, морская вода очень сильно высушивает волосы. Воздействие солнечных лучей негативно сказывается и на коже головы — она может стать сухой, чувствительной и даже обгореть (а это приводит к местному воспалению), особенно у обладательниц негустых волос. Не будем забывать и о том, что кожа головы, как и кожа лица и тела, подвержена фотостарению.

Решение:

Удобнее всего добавить в свою косметичку спреи, несмываемые маски или сыворотки с SPF. Если вы не можете обойтись без укладочных средств, то на лето приобретайте легкие фиксирующие спреи с солнцезащитой. А вот смываемые средства с УФ-фильтрами не эффективны.

Средства с SPF наносите по всей длине за 20 минут до выхода на солнце и следуйте простым правилам: используйте головной убор или зонт (особенно в промежуток с 11:00 до 16:00), не загорайте с мокрыми волосами, тщательно промывайте волосы пресной водой после каждого купания и снова наносите солнцезащиту. И не расчесывайте мокрые волосы!

Ошибка №2: собирать волосы в тугой пучок или хвост

Проблема:

Тугие прически, конечно, часто выручают нас в жару, но они нежелательны в любое время года, а летом — тем более, так как влажность способствует растяжению волоса. Если сюда добавить еще и механическое растяжение из-за прически, то ситуация усугубляется вдвойне.

Многие летом делают пучок на ночь, вызывая тем самым излишнее трение об подушку — это приводит к ломкости и выпадению. А полюбившийся многим «конский хвост» может привести к тому, что волосы начнут быстрее сечься. В целом, последствия таких причесок могут быть самые разные — от повреждения стержня до тракционной алопеции (то есть, выпадения волос из-за травматических повреждений).

Решение:

Тут все просто — не увлекайтесь тугими прическами, а если не хотите от них отказываться, чередуйте распущенные волосы и хвосты с пучками. Делайте укладки, которые не приносят дискомфорта и, тем более, болезненности во время ношения — нетугие хвосты, расслабленные пучки или косы. Внимательно относитесь и к выбору резинок для волос — они не должны содержать травмирующих элементов: металлических зажимов, украшения и так далее. Лучше всего подойдут эластичные резинки из мягких тканей или силикона.

Ошибка №3: забывать об увлажняющих средствах

Проблема:

Иногда кажется, что летом волосы не нуждаются в увлажнении, ведь в воздухе повышенная влажность, а объема и так нет. Отказываться при этом от кондиционера и масок нельзя ни в коем случае. Несмотря на влажность воздуха, теплый ветер и солнце приводят к пересушиванию прядей и лишают их влаги (воздействие ультрафиолета вызывает ее испарение).

Бальзамом-ополаскивателем при этом рекомендуется пользоваться после каждого мытья головы, а маской — в среднем два раза неделю.

Решение:

Для защиты и восстановления волос выбирайте маски с кератином, гидролизованным шелком, церамидами или маслами. Если кожа головы сильно пересушена, не стоит сразу отправляться в клинику за инъекциями — сначала попробуйте восстановить ее средствами с увлажняющими добавками (например, с пантенолом). В случае солнечного ожога кожи головы по назначению дерматолога может потребоваться краткий курс применения гормональных лосьонов или кремов.

Ошибка №4: наносить средства для стайлинга на кожу головы

Проблема:

Укладочные средства — это дополнительное загрязнение кожи головы и зимой, и летом. Но в жару желание помыть голову возникает чаще, поэтому дополнительная закупорка пор нам ни к чему. Остатки укладочных средств, себум (кожное сало), прочие внешние загрязнения — весь этот микс оказывается у нас в волосяных фолликулах, а непосредственно на самой коже он может привести к зуду и раздражению.

Гели для укладки — например, для создания актуального эффекта влажных волос (вдохновение ищите здесь), — ухудшают качество и состояние волос. К тому же они не всегда вычесываются полностью из-за содержащейся в них смолы. В результате, локоны становятся тусклыми и тяжелыми. К тем же последствиям может привести и мусс для объема — помимо того, что он не дает коже головы дышать, его частички остаются в волосах и делают их визуально грязными.

Решение:

Не нужно бояться частого мытья головы, если в этом есть потребность. В летнее время советую перейти на более мягкие шампуни — особенно, если планируете отдыхать на море. Средства для стайлинга использовать можно, но главное — своевременно их смывать. Не «держите» их на волосах дольше 8-12 часов — тогда риск вышеперечисленных негативных факторов значительно снизится.

Ошибка №5: плавать в море или бассейне с сухими волосами

Проблема:

Это, пожалуй, самая распространенная ошибка — многие даже не задумываются о том, как важно намочить волосы перед купанием. Морская вода оставляет на локонах крупинки соли, в результате чего волосы становятся ломкими, непослушными и тусклыми. Во время купания в хлорированной воде наша кожа и волосы страдают от вредного «коктейля» из фосфатов, хлорной кислоты, солей кальция и магния. Все эти проблемы обрушиваются на наши волосы в двукратном размере, если предварительно их не намочить — в сухом состоянии они впитывают больше вредных компонентов.

Решение:

Если вы все-таки забыли предварительно намочить волосы пресной водой и искупались в море или бассейне, используйте шампунь для глубокого очищения, но не забудьте нанести после него увлажняющий кондиционер. Подобные средства раскрывают чешуйки волоса, поэтому с расчесыванием и укладкой могут возникнуть проблемы — локоны будут непослушными. Именно поэтому завершить мытье рекомендуется увлажняющим средством.

Помимо всего вышенаписанного, не забывайте и про общую поддержку организма: пейте достаточно воды, не забывайте употреблять в пищу белковые продукты (для волос это очень важно), в случае необходимости и после консультации с врачом принимайте добавки с антиоксидантами, аминокислотами и микроэлементами. А узнать, какие именно ошибки в уходе за волосами вы совершаете, поможет тест от BeautyHack.