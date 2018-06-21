Каких блондинок предпочитают джентльмены

Все знают, что «джентльмены предпочитают блондинок». Это подтверждают и результаты многочисленных опросов: оказывается, 90 процентов европейских мужчин девушку своей мечты видят именно светловолосой. Вот только, увы, натуральных блондинок на самом деле не так-то много. Но выход есть: сегодня приобрести «светлую голову» может каждая из нас. Главное в этом деле — не наделать ошибок на пути к идеалу.

Современные технологии позволяют с легкостью экспериментировать с цветом волос. Новое направление в окрашивании с говорящим названием Blonde with Love в этом году представил бренд Londa Professional. Эта коллекция, посвященная очарованию блондинок, вдохновлена натуральными оттенками и мягкой текстурой кашемира. В линейке — четыре оттенка блонд, жемчужное, пепельное и сандре направления для придания оттенкам холодной тональности, а также средство для мгновенного восстановления стержня волоса Fiber Infusion с кератином.

Готовы к экспериментам?

Если у вас светлые волосы, то есть возможность поэкспериментировать. Благо, сегодня появилось немало средств, которые позволяют моментально добавить чуточку креатива в ваш повседневный образ. Бренд Revlon Professional, создающий профессиональные косметические средства для волос, усовершенствовал формулу прямых красителей без аммиака Nutri Color Creme и представил новые оттенки. Теперь средства дарят еще более интенсивный уход волосам, а основную палитру дополняют два нейтрализующих оттенка «Интенсивный пепельный» и «Интенсивный платиновый», а также переливающиеся холодные оттенки с металлическим мерцанием «Титановый серый» и «Насыщенный холодный синий».

Оттенок «Титановый серый» (120) с металлическим отливом идеален для драматических образов, а «Насыщенный холодный синий» (190) подарит стильный цвет с глубоким отливом серебра. Нейтрализующие оттенки «Интенсивный пепельный» (1011) и «Интенсивный платиновый» (1022) подойдут для создания пастельных цветов или устранения нежелательных оттенков после окрашивания в чистый блонд.

Использовать эти новинки очень просто. Первым делом следует вымыть волосы и подсушить их полотенцем. Потом с помощью расчески или же пальцами равномерно распределить необходимое количество средства. Подождать три минуты, тщательно смыть водой и — вуаля! — ваш новый образ готов!

Правильный уход

Да, сегодня можно моментально превратиться из брюнетки в блондинку. Однако надо помнить, что даже самое безопасное окрашивание — это все равно стресс для волос. Поэтому и заботиться за осветленными локонами нужно особо.

Как знают многие блондинки, одна из главных проблем после окрашивания — быстрая потеря яркости и ненавистная желтизна. Нередко бывает, что уже через две недели после волшебного преображения благородный холодный оттенок сменяется более теплым и начинает «желтить». Это связано с тем, что фиолетовый пигмент, который отвечает за холодные тона, очень быстро вымывается из волос. Эксперты из нью-йоркской лаборатории Advance Techniques нашли решение этой проблемы.

Средства из коллекции «Ослепительный блонд» созданы специально для того, чтобы нейтрализовать желтизну. Оба продукта коллекции — шампунь и бальзам-ополаскиватель содержат в составе тот самый фиолетовый пигмент, который мгновенно проникает в структуру волоса, подавляя желтый оттенок. Причем видимый эффект заметен уже после первого применения.

Основа коллекции — это, безусловно, шампунь. Ведь он не только препятствует быстрому вымыванию цвета, но еще и ухаживает за поврежденными окрашиванием волосами, делая их более гладкими и мягкими.

Бальзам также защищает цвет, дисциплинирует волосы и облегчает укладку. Ну а работая в тандеме, эти средства помогут существенно увеличить интервалы между окрашиванием и придать волосам ухоженный и здоровый вид.

Кстати¸ для тех же, кто красит волосы не только в блонд, бренд Advance Techniques представляет уникальную сыворотку-эликсир цвета с эффектом 4D. Сыворотка содержит повышенную концентрацию цветочных масел, витаминов и антиоксидантов и работает по 4 направлениям: защищает цвет от вымывания, дарит сияние, интенсивно увлажняет и защищает от термического воздействия.