Мечтаешь о роскошных волосах? Начни есть эти продукты!

Наша красота зависит не только от того, какие процедуры мы делаем и какие косметические средства используем, но и от того, что мы едим. В нашей подборке — 5 простых продуктов, которые должны появиться в твоем рационе, если ты мечтаешь о роскошной шевелюре.

Редакция Cosmo вместе с командой программы «Еда живая и мёртвая» во главе с ее автором и ведущим Сергеем Малозёмовым разобралась, какие продукты полезны для здоровья и активного роста волос. Бананы

Они действуют на волосы главным образом за счёт наличия витаминов группы В. Диетолог Ксения Селезнёва рассказывает: «Помимо пищевых волокон и витаминов, бананы содержат биотин, который необходим нам в принципе для здоровья, в том числе для здоровья наших волос. Его называют микровитамином или витамином В7. И дефицит биотина может приводить организм к окислительному стрессу, который связан с процессами старения организма». И не стоит бояться якобы высокой калорийности. В одном банане всего 90 килокалорий. Урона фигуре этот фрукт точно не нанесёт. Тыквенные семечки

Ещё один важный для волос микроэлемент — цинк. Его недостаток в организме сказывается не сразу, но в итоге он может привести к выпадению волос или даже облысению! Конечно, этот элемент в большом количестве содержится ещё в устрицах, но позволить их себе может не каждый из-за высокой стоимости, а тыквенные семечки могут стать отличной альтернативой. Тем более что добавлять их можно в разные блюда или есть как отдельный перекус. В привычных нам семечках подсолнечника цинка гораздо меньше. Они менее полезны и более калорийны. Поэтому выбор стоит делать именно в пользу тыквенных семечек. Отруби

Третий продукт в нашем полезном списке — отруби. Оболочка зерна, которая становится отходами при производстве муки высшего сорта, на самом деле критически необходима организму в целом и волосам в частности. Трихолог Ольга Кохас рассказывает: «Во-первых, они содержат витамины группы В. Это очень хорошо. Потому что группа В — это витамин роста В6, витамин В1 влияет на всякие процессы в мышечной системе. Но вообще, основная их функция — это очищение… И в принципе отруби должны быть в рационе каждой женщины». Каждый день — по ложке отрубей! И это несложно, ведь вариантов употребления — масса. Можно добавлять в кефир или йогурт, можно замешивать в салат или даже в супы и котлеты. Конечно, лучше всего употреблять их в чистом виде, но это, правда, не очень вкусно, так что настаивать не будем". Печень

У многих женщин в организме не хватает железа — это связано с их естественными циклами потери крови. И на состоянии волос это отражается неизбежно, особенно если нехватка сильная и она уже привела к развитию железодефицитной анемии! Болезнь, конечно, в случае её возникновения надо лечить, и врач, скорее всего, порекомендует, кроме всего прочего, добавить в рацион печёнку, которая, как и красное мясо, содержит много железа — причём такого, которое организму легко усвоить. Врачи уверены, что при нехватке железа в организме волосы начинают выпадать, именно поэтому эксперты рекомендуют хотя бы раз в неделю употреблять печень и красное мясо. Одной из функций печени в организме и человека, и животных является кроветворение, именно поэтому там и много железа — особенно этим отличается говяжья печень! Конечно, современная диетология учит нас, что количество животных продуктов в рационе нужно ограничивать — это хорошо и для здоровья, и для фигуры. Но полный переход на растительную диету, тем более не очень разнообразную, может привести к негативным последствиям. Яйца