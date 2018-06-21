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Вот это закрутили! Носим платки по последним трендам
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Вот это закрутили! Носим платки по последним трендам 

SNCmedia.ru 38 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
В хвосте
Конский хвост — самая простая в исполнении прическа, которая не выйдет из моды никогда. По крайней мере, до тех пор, пока девушки носят длинные волосы. Яркий платок, ниспадающий вдоль хвоста, сделает образ более игривым. Приятный бонус: платок визуально сделает хвост более длинным и объемным.
В косе
Если бы Варвара-краса, длинная коса знала бы об этом хитром способе, то в поклонниках у нее был бы не только рыбацкий сын. Смело вплетайте длинный платок в косу и выходите на охоту. Кто знает, может кто-то отдаст вам свое сердце и полцарства в придачу.
В пучке
О, как прекрасна эта универсальная прическа! Пучок выручит, когда вы проспали. Пучок уместен на официальном мероприятии и на романтическом свидании. В конце концов, именно пучок поможет скрыть волосы не первой свежести. Добавьте в свой арсенал еще один вариант: обмотайте платок вокруг пучка и ловите восторженные взгляды.
«Забинтованный» хвост
Забинтовать можно всё, но сделать это с хвостом — наверное, последнее, что может прийти в голову. Хорошо, что в таких случаях за нас думают дизайнеры и стилисты, которые всегда в поиске необычных решений. Благодаря маленькому платку, простой низкий хвост теперь уже не кажется обычным.
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