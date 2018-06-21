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Создан нанолазер, который меняет цвет как хамелеон
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Создан нанолазер, который меняет цвет как хамелеон 

Новости мира инноваций 2 часа назад
Фото: Новости мира инноваций
Когда хамелеон меняет цвет кожи, мы наблюдаем в действии принципы природного дизайна. Чтобы кожа хамелеона соответствовала окружению, в действие вступает сложная наномеханика.
Команда из Северо-Западного университета, вдохновленная природой, разработала инновационный нанолазер, который меняет цвета, задействовав тот же механизм, что и у хамелеона.
Работа поспособствует совершению прорывов в гибких дисплеях, носимых фотонных устройствах и ультрачувствительных датчиках, измеряющих натяжение.
— Хамелеоны легко меняют цвет, управляя пространством между нанокристаллами кожи, что и определяет цвет, который мы видим, заявил профессор химии Тери Одом. — Окрас хамелеона, основанный на структуре поверхности, химически стабилен.
Результаты исследования опубликованы в издании Nano Letters.
Подобно хамелеону, лазер задействует периодические множества наночастиц металлов на растяжимой полимерной матрице. Растягиваясь и сжимаясь, матрица меняет расстояние между наночастицами, благодаря чему меняется и видимый цвет.
— Так мы можем менять видимый цвет по мере необходимости, точно тогда, когда это требуется, заключил Одом.
Итоговый лазер обратим, растяжим и поддается настройке. Эти его свойства критически важны для применения в оптических дисплеях, чиповых фотонных микросхемах и мультиплексных оптических коммуникациях.
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