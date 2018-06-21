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Овечкин: «Так переживаю за сборную России, что больше седых волос появилось»
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Овечкин: «Так переживаю за сборную России, что больше седых волос появилось»
Soccer News
6 часов назад
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Soccer News
Известный хоккеист
Александр Овечкин
рассказал о том, как переживает за сборную России на Чемпионате Мира по футболу.
"Обязательно буду переживать за наших ребят. И так переживаю, больше седых волос появилось", — отметил он.
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