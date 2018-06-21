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Сколько стоит прическа Мелании Трамп?
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Сколько стоит прическа Мелании Трамп? 

Peopletalk 6 часов назад
Фото: Peopletalk
Стилист Мордехай Элвау уже больше 10 лет работает с Меланией Трамп (48). За это время легкие локоны с эффектом выгоревших на солнце прядей и боковая челка стали неотъемлемой частью образа первой леди. Во сколько же обходится миссис Трамп ее фирменная прическа?
Окрашивание Мелании называется «Американский балаяж». Это находка для тех, кто хочет придать волосам дополнительный объем. Главная задача стилиста — выдержать баланс разных оттенков, делая плавные переходы. Цена вопроса — 115 €.
Для укладки Мордхей использует продукты органической марки Yarok — спрей-кондиционер с корнем свеклы, мусс с крахмалом, фиксирующий спрей с сахарным тростником и сухой шампунь с органической марантой. Все это обходится Мелании в 287 € (92 € за стайлинговые средства, 125 € за стрижку и 70 € за укладку).
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Итого 402 € (около 30 тысяч рублей) ежемесячно. А что? Может себе позволить!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/skolko-stoit-pricheska-melani-tramp/
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