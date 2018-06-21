Бурятские парикмахеры обвинили буддистов в снижении своих доходов

Бурятии парикмахеры обвинили буддийский гороскоп «Зурхай» в снижении доходов. Как пишет « Московский комсомолец », причина конфликта представителей цирюльной профессии с религией состоит в том, что ряд дней в гороскопе обозначается неудачным для стрижки волос. К примеру, в минувшую среду, 20 июня «Зурхай» предостерегал: «Стрижка волос — к ругани, ссоре и борьбе». В ближайшую пятницу, 22 июня гороскоп предрекает стригущим волосы болезнь. Стоит отметить, что последствия стрижки волос «Зурхай» определяет ежедневно, но не всегда они ведут к бедам. К примеру, в четверг 21 июня стричь волосы, по буддийскому гороскопу, к долголетию.

Между тем, бурятские парикмахеры укорили гороскоп в регулярных днях простоя их бизнеса. Дело в том, что в Бурятии большинство населения серьезно относятся к предсказаниям «Зурхая», в результате практически через день парикмахерские пустеют.

— Эта проблема действительно существует, в том числе у нашего центра. Бывают дни, когда клиенты не выстраиваются в очередь, как обычно, а идут по одному-два человека или не идут совсем. Сначала ломаешь голову, а потом смотришь в зурхай, видишь, например, «стрижка волос — к болезни и хвори», и все становится понятно. Приходится нашим девочкам тренироваться друг на друге либо заниматься теорией, чтобы не сидеть без дела, — пояснила директор филиала учебного центра «Миллениум», представившаяся Еленой.

Представители буддизма поясняют, что волосы в буддийской философией связаны с энергией, и потеря их в определенные дни может повлечь нежелательные последствия.

— Цель здесь — не разорить мастеров, а помочь людям. Есть те, кто придают особое значение предсказаниям. И если, допустим, они случайно подстриглись не в тот день, то могут ухудшить свое состояние одним лишь самовнушением. Лучше сходить в парикмахерскую в подходящую дату, чтобы «поправить положение», или просто прочитать молитву, — пояснил ректор Буддийского университета Дымбрыл багша Дашибалданов.

Фото: pixabay.com