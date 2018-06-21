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Новая точка на бьюти-карте — салон Keep Looking в Москва-Сити
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Новая точка на бьюти-карте — салон Keep Looking в Москва-Сити 

BeautyHack.ru 7 часов назад
Фото: BeautyHack.ru
Spa-уход, долговременная укладка бровей и перманентный макияж — где сделать любимые бьюти-процедуры и отвлечься от забот этим летом?
20 июня свои двери распахнет новый салон сети Ксении Шипиловой — финалистки конкурса «Мисс Мира» и бьюти-эксперта.
С июля в новом салоне можно будет побаловать себя уходами для рук и ног, окрашиванием волос, массажем и уходом за телом, долговременной укладкой бровей и перманентным макияжем (кстати, его можно попробовать с первого дня открытия). В салоне доступен VIP-кабинет, в котором можно полностью погрузиться в бьюти-рутину и отвлечься от всех забот.
А еще в новом пространстве вы сможете приобрести многие полюбившиеся бьюти-средства (список от основательницы можно найти здесь) Приятный бонус — скидки 25% на перманентный макияж и 20% на остальные услуги весь месяц после открытия.
Адрес: Пресненская набережная 8 строение 1 Moscow City, Башня «Город столиц», 2 этаж
Текст: Анна Бонд
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