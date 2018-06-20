Экстремальные уроки красоты: 8 безумных советов, которые вас развеселят

Девочки, не расслабляемся. До полного совершенства нам осталось сделать всего один небольшой шажок. Истинная леди должна быть привлекательной и держаться с достоинством в любых обстоятельствах — на даче в том числе. Поэтому я решила поделиться с вами своими экстремально-эффективными секретами красоты. Ну а какие из них экстремальные, а какие эффективные — решайте сами.

Мои экстремально-эффективные уроки красоты

Жужжащие уколы красоты

Бьюти-эффект достигается путем прогулок вдоль участка соседа-пасечника во время роения пчёл. Уколы помогают в считанные минуты вернуть тонус коже лица. Процедура моментально увеличивает объем губ, подтягивает скулы, разглаживает морщины на лбу, полностью убирает носогубные складки и носослёзные борозды — причем чаще всего комплексно и именно в таком порядке. Эффект сохраняется на период от пары дней до пары недель, затем нужно договориться с соседом о повторной процедуре.

Бьюти-эффект достигается путем прогулок вдоль участка соседа-пасечника во время роения пчёл

Модные прически на каждый день

Не бойтесь работать на даче без шляпки, особенно в дождливую погоду и при штормовом предупреждении. Ваша прическа всегда будет креативной и стильной: укладка перышками (или с перышками), огородный вавилон, шаловливая чёлка с пчёлкой, дерзкий ирокез и классическое всеми любимое «воронье гнездо» — это только часть доступных вариантов. Техники укладки могут быть разные и меняться в зависимости от длины и чистоты волос. Удивляйте окружающих и будьте неотразимы!

Будьте каждый день новой и непредсказуемой!

Дачный спа-уход

Двери нашего дачного спа-салона открыты с раннего утра до позднего вечера. К вашим услугам целый комплекс процедур. До полудня принесите в теплицу 10 ведер воды из колодца, чтобы активизировать обменные процессы в организме и раскрыть поры. Кстати, огурцам, это тоже понравится. Затем нанесите густым слоем крем от комаров и в полном расслаблении идите в тепличный хамам на прополку. Поливая огурцы, каждую третью лейку проливайте себе на ноги. Спа-процедуру принято завершать жизнеутверждающим душем с элементами внезапного закаливания. Приятным бонусом может стать сеанс расслабляющего пилинга мужа, если он поздно вернется с вечерней рыбалки. Спа-уход способствует укреплению дачного духа и обновлению всего организма, а также положительно влияет на урожай огурцов.

В дачном спа-салоне всегда к вашим услугам тепличный хамам

Глубокое увлажнение кожи

Переходим к водным процедурам. Ваша кожа сухая и безжизненная? Попробуйте вернуть на место поливочный шланг, слетевший с крана. Глубокое увлажнение кожи лица, а также всего тела, вам гарантировано. При напоре воды в кране более 1,5 атмосфер создается дополнительный эффект гидромассажа, воздействующий на глубокие слои кожи. Дачный шланг — и вы снова бодры и свежи, как майская роза.

Дачный шланг — и вы снова бодры и свежи, как майская роза

Эффектный загар

Дачник дачника должен узнавать издалека. Ровный бронзовый загар, привезенный из Турции или Крыма , не сравнится с фирменным загаром садовода. Для достижения максимального эффекта следует соблюсти правило трех «Ш»: шлепки, шорты, широкая футболка. На солнце нужно находиться как можно чаще — только так вы добьетесь наиболее четких границ загара в области шеи, рук и ног. Носите загар с гордостью и достоинством, ведь это знак отличия, который говорит о вашей принадлежности к элитарному клубу дачников.

Загар дачника нужно носить с особой гордостью и достоинством

Гимнастика для лица

Упражнение первое: утром подошли к грядке, всплеснули руками, подняли бровки домиком, широко раскрыли глаза и рот: «Кто съел мою клубнику?». Упражнение второе: брови сведены, нижняя губа выдвинута вперед, на лице разочарование: «Как, ночью заморозки?!». Упражнение третье: с усилием прищуриваемся над грядкой с салатами: «Опять не взошли…». Регулярная эмоциональная гимнастика на дачной почве помогает заметно подтянуть мышцы лица и шеи.

Выполняя эти упражнения, вы укрепите контуры лица и шеи Антицеллюлитный массаж

Новейшая разработка в области дачной косметологии. Инновационный вибрационный массаж при помощи триммера разбивает жировые отложения и улучшает кровообращение. В отличии от кабинетных процедур дачный антицеллюлитный массаж проводится сразу на все тело. Параллельно с избавлением от целлюлита вы прощаетесь с травой в саду, негативными эмоциями и нервным напряжением. О других полезных свойствах садового триммера отлично рассказала участница конкурса «ЗОЖ на даче» с ОБИ Екатерина Федорович в своей заметке Косим от фитнеса: красивая фигура без тренажерного зала.

Дачный антицеллюлитный массаж проводится сразу на все тело

Криотерапия и обертывания — два-в-одном

С наступлением холодов в каждом дачнике просыпается супергерой, который, невзирая на снег, ветер, град и прочие погодные катаклизмы, спешит на помощь к растениям. В таких экстремальных условиях наша кожа нуждается в особом уходе. Осенняя криотерапия лица, совмещенная с плановым укрытием хвойных, носит строго сезонный характер, её проводят в октябре-ноябре при устоявшейся минусовой температуре. Супергеройское обертывание растений необходимо закончить при первых признаках обморожения на лице — так эффект от криотерапии будет наиболее полным и заметным.

С наступлением холодов у каждого дачника открываются суперспособности

Ну что, девчата, понравились вам мои секретики? Делилась от души, самым сокровенным, так сказать наболевшим. Предлагаю и вам немножко посекретничать на тему красоты: выкладывайте свои варианты полезных процедур в экстремальных условиях сада и огорода в конкурсе «ЗОЖ на даче». Я рассказала вам о своих любимых позах садовой йоги, поделилась самыми актуальными упражнениями из дачного фитнеса и дала экстремальные советы красоты — теперь вы знаете, как мне удается быть обворожительной, подтянутой и сохранять позитивный настрой. И здесь важен не только здоровый дачный образ жизни, но и хорошее чувство юмора, как вы уже поняли. Относитесь к себе с иронией, радуйтесь жизни! С любовью, ваша Оксаночка. П. С. Всем ЗОЖ! И до новых встреч!