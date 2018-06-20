Разложили по полочкам: как выбрать расческу, которая подойдет именно вашим волосам

Сразу о важном (на что смотреть)

Прежде чем купить расческу, обратите внимание на качество обработки, в частности, на отсутствие заусенцев.

Проведите расческой по ладони — она не должна царапать кожу. При минимальной шероховатости — откажитесь от покупки такой расчески. В противном случае, она будет травмировать кожу головы и волосы при каждом использовании, повреждая их структуру.

Пластмассовые расчески не подходят для укладки с помощью фена, поскольку под воздействием высоких температур они начинают деформироваться, а в некоторых случаях даже испарять токсичные вещества.

Массажная щетка

Идеальный инструмент для повседневного расчесывания волос. Она может быть с деревянными, пластмассовыми или металлическими зубчиками. Плоская щетка с резиновой/силиконовой основой и зубчиками, снабженными «капельками» — это надежная и удобная расческа для длинных волос. Она мягко и бережно расчесывает волосы и массирует кожу головы (откуда и произошло название щетки), улучшая микроциркуляцию крови и питание фолликул. Но такие расчески следует регулярно менять — даже если все шарики на месте, при детальном рассмотрении, на них можно обнаружить микротрещины, которые могут повреждать структуру волос.

Большую популярность в последнее время получили щетки с технологией No Tangle. Это вполне закономерно, поскольку такие расчески, имея гибкие искусственные щетинки разной длины, бережно распутывают даже самые тонкие волосы.

Классические щетки со щетиной

Они выпускаются с натуральной, искусственной и комбинированной щетиной. Для создания расчесок применяется щетина (веганы, отвернитесь!) дикого кабана, конский волос и китовый ус. Такой инструмент предотвращает повреждение волос в процессе расчесывания. Кстати, это самая безопасная для волос расческа. Но существует мнение, что натуральная щетина способствует возникновению статического электричества. Плюс ей не хватает жесткости, чтобы эффективно распутывать волосы. Щетки с натуральной щетиной лучше всего подойдут для более тонких и менее густых волос.

Скелетная расческа

Создана для сушки волос феном. Отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха, способствуя ускорению процесса сушки волос. Такая в меру жесткая, в меру мягкая расческа с широко расставленными зубчиками с легкостью прочесывает волосы и массирует кожу головы. Идеальна для создания прикорневого объема.

Гребень

Это плоская расческа с крупными зубьями. Использование гребня из дерева полезно как для кожи головы, так и для волос. Но с другой стороны — дерево склонно к появлению микротрещин и заусенцев. Это значит, что подобную расческу нужно часто менять. В противном случае, она будет вредить волосам. При выборе деревянного гребня обратите внимание на качество полировки. Не приобретайте инструменты, которые покрыты лаком.

Круглые расчески для укладки волос

При выборе брашинга обращайте внимание на его размер — он должен соответствовать длине волос:

— Маленький — для укладки коротких волос и челки

— Средний — для создания объемных укладок, мягких локонов, подходит для волос средней длины

— Большой — для работы с длинными волосами

Лайфхак: С помощью брашинга маленького диаметра можно создать упругие локоны, когда как при использовании щетки большого диаметра получится лишь легкая волна.

У брашинга гораздо больше хитрых деталей, которые надо учитывать при выборе расчески. Разложим все по полочкам, а вы решайте сами.

Материал основы

Пластик

Плюс: Низкая цена, легко мыть

Минус: Способствует накоплению статического электричества и плавится в процессе укладки феном, выделяя токсины (фу)

Металл

Плюс: Низкая цена, долговечность

Минус: Перегревается, пересушивает и повреждает волосы, делая их тусклыми и ломкими

Дерево

Плюс: Натуральный материал, не перегревается и не создает статическое электричество

Минус: Высокая стоимость, склонность к появлению микротрещин, что может привести к повреждению волос. Не имеет отверстий в корпусе — это увеличивает время сушки волос

Металл с керамическим покрытием

Плюс: Защищает волосы от перегрева, долговечность, Легкое мытье. Долговечность. Обладает антистатическим эффектом

Минус:Относительно высокая стоимость

Материал щетины

Искусственная щетина

Плюс: Низкая цена, долговечность

Минус: Достаточно жесткая — может травмировать волосы. Недостаточный уровень натяжения пряди в процессе укладки — требует особых навыков

Натуральная щетина

Плюс: Сохраняет здоровье волос, хорошо полирует и вытягивает волосы

Минус: Сложности при работе с густыми волосами и при создании объема. Возможность возникновения статического электричества. Высокая цена

Комбинированная щетина

Плюс: Совмещает преимущества использования искусственной и натуральной щетины. Обеспечивает оптимальный уровень натяжения пряди в процессе укладки, упрощая ее создание. Сохраняет здоровье волос. Подходит как для вытягивания волос, так и для создания объема

Минус: Высокая стоимость.

Но это не все: дополнительные функции

— Прорезиненная ручка — обеспечивает удобство в укладке и предотвращает скольжение расчески в руке.

— Термочувствительное напыление — меняет цвет при нагревании (но не дает никаких бонусов)

— Съемный хвостик — предназначен для удобства разделения волос на секции в процессе укладки

Лайфхак: Для того чтобы укладка при помощи фена и брашинга требовала меньше времени и усилий, просушите волосы на 70% вниз головой или приподнимая у корней при помощи скелетной расчески. Пряди гораздо быстрее будут принимать необходимую форму, когда они лишь слегка влажные.

Уход за расческами

Самое важное в уходе за расческами — их регулярное очищение. Все просто! Для этого надо растворить в тазу с теплой водой 1 столовую ложку шампуня (для более интенсивного очищения и дезинфекции вы можете приобрести специальные средства для дезинфекции инструментов в крупных профессиональных магазинах). Опустите расчески в воду с шампунем, предварительно очистив их от волос, разумеется, и оставьте их на 30-40 минут. Деревянные инструменты не терпят длительных водных процедур, поэтому для них максимальное время замачивания — 5 минут. После этого вооружитесь старой зубной щеткой и тщательно почистите поверхность расчески, где могут скапливаться жиры и остатки стайлинговых средств. Тщательно ополосните под водой, промокните полотенцем и разложите на нем сушиться. К слову, массажные щетки необходимо сушить щетиной вниз. Подобную процедуру рекомендуется повторять 1 раз в неделю.

Мораль: каждая расческа предназначена для своей цели. И если вы привыкли периодически менять свой образ, то и инструмент должен быть соответствующим. Гребень должен быть в арсенале каждой кудрявой девушки для равномерного распределения кондиционеров, масок, масел и просто для расчесывания влажных волос. Бережно распутывать тонкие и поврежденные волосы будет щетка No Tangle. Максимальный прикорневой объем лучше всего создаст «скелетная» расческа. А разные диаметры круглых щеток позволят с легкостью придать желаемую округлую форму волосам соответствующей длины. Энджой!