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Модный маникюр из Кореи, который тебе понравится
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Модный маникюр из Кореи, который тебе понравится 

Peopletalk 4 часа назад
Фото: Peopletalk
Этим летом предлагаем отказаться от классического маникюра и сделать акцент на кутикуле. Этот тренд пришел из Кореи, где nail-мастера любят пофантазировать и их внимание направлено на кутикулу. Ногти при этом можно вообще не красить или покрывать нюдовыми оттенками. А вот кутикула выделяется яркими цветными линиями, крошечными нейл-артами, геометрическими фигурами, глиттером, декоративными элементами или специальными наклейками.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/modnyj-manikyur-iz-korei-kotoryj-tebe-ponravitsya/
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