Долгосрочная, красивая и естественная завивка: 5 подвохов, о которых молчат. Личный опыт

От природы у меня волосы и не вьющиеся, и не прямые, а что-то вроде лохматой швабры. Чтобы они смотрелись красиво и стильно, мне каждое (каждое!) утро приходится их или завивать на плойку, или вытягивать утюжком. Если на улице при этом влажно, все это бесполезно, поэтому в дождливые дни или после обильных осадков единственный вариант — это хвостик.

Я была уверена, что другого пути нет, но в последние годы все чаще в интернете мне стали попадаться статьи, обзоры и реклама, где салоны рассказывали о новой химической завивке XXI века: безвредной, создающей естественные и крупные завитки локонов, которые будут держаться хоть на море, хоть под проливным дождем, и при этом сама процедура не только не портит, но и оздоровляет волосы. Вы бы не захотели попробовать? Вот и я не устояла. Исходное состояние моих волос:

Первым делом я пошла изучать предложения салонов. И они меня, скажу честно, впечатлили! Я мечтала о приблизительно такой прическе:

И если верить обещаниям салонов, все должно было пройти штатно. Потому что в разделах «биозавивка», «карвинг», «японская завивка», «шелковая волна» и «итальянская завивка» я видела шикарные фото с прическами, о которых мечтала. Посмотрите сами.

В салон я пришла, собрав отзывы и рекомендации. Забегая вперед, могу сказать, что это меня и спасло. Потому что мастер потрогала мои волосы, выслушала пожелания и спросила: «А вы уверены, что вам нужна завивка?» И тут вскрылись пять мифов о химической завивке, о которых большинство салонов красоты предпочитают молчать.

Миф №1: химическая завивка даст естественный и натуральный завиток локонов

Реальность: самая крупная коклюшка, которую можно использовать, имеет в диаметре 2 см. То есть что бы вы ни делали, ваши волосы станут кудрявыми, как у барана. Никаких расслабленных локонов! А то, что показано на фотографиях выше в качестве итальянской завивки, карвинга или шелковой волны, не более чем обман: это просто завивка на плойку.

Миф №2: химическая завивка не навредит волосам

Реальность: если вы красите волосы органическими красками и в собственный цвет, чтобы оживить его, то завивка их состояние не ухудшит. Во всех остальных случаях, особенно если волосы были осветлены или обесцвечены, химическая завивка существенно ухудшит их состояние, сделав суше и жестче, они станут более ломкими и секущимися.

Миф №3: химическая завивка не изменит цвет волос

Реальность: красите вы волосы или нет, но в процессе завивки они потеряют часть пигмента и станут на полтона-тон светлее. При этом изменение оттенка может быть неравномерным.

Миф №4: химическая завивка подходит любому типу волос

Реальность: только здоровым, гладким, увлажненным и крепким. Если у вас пористые волосы, химическая завивка превратит их в паклю, причем спасти их будет невозможно ни масками, ни бальзамами.

Миф №5: химическая завивка постепенно распрямляется

Реальность: тугие колечки барашка можно только состричь. Если вам не понравится результат, не помогут ни плойки, ни крупные бигуди: в образе Анджелы Дэвис придется ходить до тех пор, пока волосы не отрастут. Отрастать они будут в естественном виде, то есть через три-четыре месяца вам нужно будет либо повторно сделать завивку, либо состричь кудряшки и начать отращивать собственные волосы заново.

Так что я искренне благодарна мастерам центра красоты и здоровья «Милан» за то, что меня остановили вовремя. И я не превратилась в сальный одуванчик, не угробила три года отращиваемые волосы и не разочаровалась, так и не увидев в зеркале локоны мечты.

Мнение эксперта

— Многие салоны на самом деле вводят клиентов в заблуждение, когда речь идет о химической завивке. Она показана далеко не всем. Если вы осветляли волосы, завивка испортит их окончательно. Если волосы длиннее лопаток, завивка на них не получится. И если у вас есть проблемы с гормональным фоном, завивку тоже делать не рекомендуется. Обязательно консультируйтесь с мастером до процедуры, не стесняйтесь задавать любые вопросы и тщательно взвешивайте риски!

Ольга Суслова, стилист-парикмахер центра красоты и здоровья «Милан»

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