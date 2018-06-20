В роддоме № 4 необычно отметили День медицинского работника

Ольга Шарапова. Всех сотрудников, а, вернее сотрудниц, после непростого трудового дня ждали визажисты. Об этом на своей странице в в социальной сети «Фейсбук» рассказала Главный врач ГКБ им. В. В. Виноградова, Депутат Московской городской Думы

Специально приглашенные для такого случая визажисты создали всем нянечкам, медсестрам, акушеркам, врачам отличное настроение. Специалисты в области макияжа, укладки волос больше часа «колдовали» над представительницами прекрасного пола. В итоге все без исключения медики остались довольны, ведь специалисты подсказали, как подать себя в наиболее выгодном свете, объяснили, какие прически и тона помады больше всего подходят каждой из них.

Необычное поздравление, конечно же, очень понравилось всех сотрудницам роддома № 4. И кто-то из них даже пошутил, что при таком «параде» не стыдно и новорожденным показаться, и на балу у министра здравоохранения танцевать.