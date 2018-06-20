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В роддоме № 4 необычно отметили День медицинского работника
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В роддоме № 4 необычно отметили День медицинского работника 

Твоя Газета 4 часа назад
Фото: Твоя Газета
Всех сотрудников, а, вернее сотрудниц, после непростого трудового дня ждали визажисты. Об этом на своей странице в в социальной сети «Фейсбук» рассказала Главный врач ГКБ им. В. В. Виноградова, Депутат Московской городской Думы Ольга Шарапова.
Специально приглашенные для такого случая визажисты создали всем нянечкам, медсестрам, акушеркам, врачам отличное настроение. Специалисты в области макияжа, укладки волос больше часа «колдовали» над представительницами прекрасного пола. В итоге все без исключения медики остались довольны, ведь специалисты подсказали, как подать себя в наиболее выгодном свете, объяснили, какие прически и тона помады больше всего подходят каждой из них.
Необычное поздравление, конечно же, очень понравилось всех сотрудницам роддома № 4. И кто-то из них даже пошутил, что при таком «параде» не стыдно и новорожденным показаться, и на балу у министра здравоохранения танцевать.
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