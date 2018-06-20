Ещё
«Лучше, чем пережженные»: Василиса Володина трижды сменила цвет волос
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Лучше, чем пережженные»: Василиса Володина трижды сменила цвет волос 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Зрители лицезреют астролога Василису Володину на телеэкранах уже 10 лет, и все это время женщина не изменяет образу платиновой блондинки. Однако телеведущая все же дала своим поклонникам шанс увидеть ее с другим цветом волос.
44-летняя Василиса Володина стала известна широкому кругу людей, когда появилась в в 2008 году в передаче «Давай поженимся» в качестве одной из ведущих в компании Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой. Зрителям полюбилась тактичная и скромная блондинка, которая давала советы героям передачи в соответствии с их натальной картой. На днях астролог рассказала, что Венера вошла в знак Льва, в связи с чем женщины стали страстно желать выглядеть ярче, красивее, сексуальнее. По словам Володиной, такие настроения у прекрасных дам сохранятся до 10 июля. Именно поэтому Василиса решила удовлетворить любопытство миллионов зрителей, которые не раз просили ее перекраситься в другие цвета из блонда, и показать себя в разных оттенках.
«Делаю подарок всем, кто так мечтал увидеть меня с другим цветом волос и рвался обсуждать эту тему. Листайте карусель. Пишите, какой вариант нравится больше. Сегодня можно, даю добро. А потом нельзя», — написала Володина. Большинство подписчиков Василисы решили, что ей очень идет быть рыженькой, хотя были и те, кто видит ее только блондинкой и никак иначе.
«А мне вы рыжей понравились» «Красотка в любом цвете, но рыженькая — особенно хороша» «Василиса, темные волосы делают моложе»
«Мне кажется, естественный цвет лучше, чем пережженные волосы» «Василиса, ваш цвет волос больше всего вам и подходит, ничего не меняйте, если сами не захотите» Василиса Володина не экспериментирует с прической, при этом наряды меняет с удовольствием. Однажды она даже надела пилотку в качестве экстравагантного аксессуара к стильному образу. Как ни странно, в таком виде телезвезда ходила на концерт рэпера L'One.
Eva.ru: последние новости
«Какой он мудрый»: Дмитрий Шепелев рассказал, чему его учит сын «Для тех, кто переживает, что я стала необъятной»: Глафира Тарханова работает над фигурой Дима Билан взял отпуск из-за пошатнувшегося здоровья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские силовики захватили стратегические позиции161
Россияне назвали желаемый размер пенсий347
Первый канал потерял лучших комментаторов после скандала104
Актера из «Улиц разбитых фонарей» нашли мертвым3
Донбасс предложили залить напалмом240
Видео
02:47
В Кремле допустили второе послание Путина
Политика
20:50
В Москве обвалились цены на жилье бизнес-класса
Недвижимость Новости Москвы
02:09
Украинские силовики захватили стратегические позиции
В мире Украина
01:49
Депутат приехал на заседание на коне
Политика Экономика
01:28
Донбасс предложили залить напалмом
В мире Украина
02:19
СК пожаловался на медленно читающего Захарченко
Происшествия
01:10
НАТО разрабатывает проект «Четыре по 30»
Армия Войска
03:15
Россияне назвали желаемый размер пенсий
Личный счет Общество
01:36
Экипажу «Норда» вернули российские паспорта
Украина Происшествия
04:34
Калининград признали угрозой США
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение