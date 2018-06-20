«Лучше, чем пережженные»: Василиса Володина трижды сменила цвет волос

Зрители лицезреют астролога Василису Володину на телеэкранах уже 10 лет, и все это время женщина не изменяет образу платиновой блондинки. Однако телеведущая все же дала своим поклонникам шанс увидеть ее с другим цветом волос.

44-летняя Василиса Володина стала известна широкому кругу людей, когда появилась в в 2008 году в передаче «Давай поженимся» в качестве одной из ведущих в компании Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой. Зрителям полюбилась тактичная и скромная блондинка, которая давала советы героям передачи в соответствии с их натальной картой. На днях астролог рассказала, что Венера вошла в знак Льва, в связи с чем женщины стали страстно желать выглядеть ярче, красивее, сексуальнее. По словам Володиной, такие настроения у прекрасных дам сохранятся до 10 июля. Именно поэтому Василиса решила удовлетворить любопытство миллионов зрителей, которые не раз просили ее перекраситься в другие цвета из блонда, и показать себя в разных оттенках.

«Делаю подарок всем, кто так мечтал увидеть меня с другим цветом волос и рвался обсуждать эту тему. Листайте карусель. Пишите, какой вариант нравится больше. Сегодня можно, даю добро. А потом нельзя», — написала Володина. Большинство подписчиков Василисы решили, что ей очень идет быть рыженькой, хотя были и те, кто видит ее только блондинкой и никак иначе.

«А мне вы рыжей понравились» «Красотка в любом цвете, но рыженькая — особенно хороша» «Василиса, темные волосы делают моложе»

«Мне кажется, естественный цвет лучше, чем пережженные волосы» «Василиса, ваш цвет волос больше всего вам и подходит, ничего не меняйте, если сами не захотите» Василиса Володина не экспериментирует с прической, при этом наряды меняет с удовольствием. Однажды она даже надела пилотку в качестве экстравагантного аксессуара к стильному образу. Как ни странно, в таком виде телезвезда ходила на концерт рэпера L'One.