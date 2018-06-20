Правила красоты по-австралийски. Николь Кидман — 51 год

Как найти путь к спокойному разуму? За ответом на этот вопрос Николь Кидман обратилась к своему отцу — психологу по образованию. Он посоветовал Николь заняться медитацией, чтобы наполнять тело энергией, а разум держать в спокойствии. С тех пор голливудская актриса выполняет медитацию дважды в день. Она делает это в течение двадцати минут утром и столько же — вечером.

@nicolekidmanfci

2 Спорт

Без физических нагрузок довольно затруднительно поддерживать себя в хорошей форме, поэтому Николь Кидман советует не игнорировать спорт. Каждое утро актриса начинает с пробежки, а также с большим удовольствием занимается йогой и пилатесом. Отдельное внимание Николь уделяет кардио— и силовым тренировкам с персональным тренером.

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Твой организм лучше всех диетологов знает, что именно тебе нужно. Николь Кидман призывает доверять своему телу и прислушиваться к его сигналам. Для того, чтобы этому научиться и не переедать по началу, воспользуйся правилом «80/20» от голливудской актрисы. Смысл в том, что в 80% случаев ты потребляешь натуральные и полезные продукты, богатые питательными веществами. В то время как в остальных 20% — можешь побаловать себя тортиком или пиццей. 51-летняя Николь Кидман в коротком платье наглядно демонстрирует эффективность такого подхода.

@nicolekidmanfci

4 Любовь

Личную жизнь Николь Кидман не назовешь безоблачной, однако, 12 лет назад актрисе посчастливилось встретить «своего» человека и сейчас она счастлива в браке с австралийским певцом Китом Урбаном. Забота, любовь и душевное тепло, которое женщина получает от общения с семьей играют важную роль для ее психического здоровья. А как мы знаем, красота идет изнутри, поэтому счастливая равно красивая.

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@nicolekidmanfci

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