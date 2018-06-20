Пляжные локоны в стиле Хлои Кардашьян. Советы звездного стилиста

Чтобы выглядеть роскошно, Хлои Кардашьян (33) достаточно позвонить своему стилисту Киран Маккене, который приедет в любое время и сделает из нее красотку. Киран поделился секретом создания укладки в стиле surf-style, которую так любит Хлои.

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«Сделать пляжные волны без выхода на пляж намного проще, чем кажется. Секрет? Убедитесь, что ваши локоны не выглядят слишком идеально», — говорит Киран. Легкая небрежность — основа пляжной укладки. Для начала тебе понадобится термозащита. Киран советует Oribe Balm d'Or (45 $), она отлично защищает волосы от высоких температур и не утяжеляет локоны.

Распыли ее на влажные волосы и с помощью плойки накрути локоны, оставляя концы нетронутыми. Чередуй направление завитков от лица и наоборот — для дополнительного объема. Завершающий штрих — придай локонам текстуру с помощью спрея Dry Texturizing Spray, Oribe (46 $).

Разбери кудри пальцами, чтобы добавить небрежности и сделать образ максимально «пляжным». Локоны в стиле Хлои готовы!

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