Как завить волосы, пока ты спишь: 3 лайфхака, которые работают

Специально для тех, кто отказывает себе в сногсшибательных локонах только из-за боязни испортить волосы плойками и утюжками, мы собрали 3 гениальных способа, которые помогут заполучить красивые кудряшки всего за ночь! Работающие лайфхаки для создания пляжных волн, голивудских локонов и афрокудрей без бигудей и плойки — в нашем материале!

№ 1 Мелкие косички по всей голове

Самый очевидный и тривиальный способ достичь волнистых волос — заплести множество мелких косичек на ночь. Чтобы прическа выглядела идеально и радовала тебя до следующего мытья головы, поделимся небольшим лайфхаком. Заплетать косички лучше на свежевымытых волосах.

После мытья на еще влажные нанеси средство для укладки локонов. После чего подсуши волосы феном, уделяя особое внимание прикорневой зоне, ведь там волосы сохнут дольше всего. Пора приступать к самому важному — косичкам. Лучше заплести как минимум 5 кос по всей голове, сильно стягивать плетение не стоит, так твои волосы точно не подсохнут за ночь. Утром расплети косички и слегка подсуши волосы феном, наклонив голову вперед, это поможет добавить столь желанного объема.

№ 2 Используй повязку для головы

Самый элементарный способ который поможет добиться эффекты утяжковых кудрей — повязка на голову. Уверены у тебя где-нибудь завалялось что-то похожее на повязку на голову для спортзала или резиночки, с помощью которой пару лет назад делали вездесущие греческие прически.

Прежде чем начинать накручивать волосы на повязку, сбрызни их соляным спреем, он поможет текстурировать волосы. Если повязка у тебя широкая — можешь накручивать пряди потолще, а вот на тонкую лучше завивать и тонкие прядки, иначе слабая резинка может не выдержать.

№ 3 Узлы банту

Самый экзотичный из всех доступных способов (и сказать по правде, самые сложный из всех) пришел к нам из Африки. Традиционная прическа у афроамериканцев — узлы банту отлично работают не хуже любой плойки. Главное — за ночь узлы банту способны создать самую трендовую прическу сезона — афрокудри.

Механизм элементарен до невозможности: разделяем голову на несколькр секций. Лучше сделать не менее 8, но тут все же стоит ориентироваться на природную густоту волос. Потом каждую прядь обрабатываем стайлинговым средством средней фиксации, лучше всего подойдут легкие гелевые или кремовые текстуры. После того как распределишь укладочное средство по всей длине, начинай закручивать прядь в одну сторону. Далее сформируй на голове небольшой узелок и начинай закручивать вокруг него подготовленную прядь. В конце хорошо зафиксируй узелок на голове.

С утра после того как расплетешь узелки, их нужно разделить на несколько отдельных кудряшек. Все, шелковые афрокудри готовы, а на укладку ты потратила не больше получаса!

И если все же плойки ты не так уж боишься, то предлагаем тебе посмотреть наш мастер класс по идеальным пляжным локонам, вооружиться термозащитой и повторить это трюк у себя дома! Обещаем, с плойкой ты точно управишься быстрее, чем за ночь!

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Фото: Shutterstock, Eastnews, Globallook Press