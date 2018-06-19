Мальвина! 155-килограммовая Тесс Холлидей удивила новым цветом волос

Пышнотелая модель Тесс Холлидей продемонстрировала необычный образ.

Самая полная модель в мире Тесс Холлидей не только не стесняется демонстрировать свои несовершенства тела, но и кардинально менять имидж. В своем Instagram Тесс разместила пару кадров, на которых предстает в новоя ярком образе. Вместо рыжей копны волос у Холлидей бирюзовые локоны.

Скорее всего, новый образ Тесс — лишь парик, надетый для очередной съемки. Но фолловеры модели в комментариях расхваливают яркий оттенок волос Холлидей и отмечают, что необычный цвет очень ей идет. А тебе нравится такая Тесс?

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Фото:Instagram