Что такое кератин?

Кератин относится к волокнистым видам белка и является строительным материалом для наших волос. Чтобы они всегда были красивыми и послушными, специалисты советуют обратить внимание на витамин В6 — именно он повышает выработку кератина.

Кератин, который прошел химическую обработку, — важный ингредиент в шампунях, кондиционерах, средствах для выпрямления волос. Для косметических целей кератин вырабатывают из шерсти овечек. Это чудо-средство поможет, если ваши волосы тусклые, ломкие, поврежденные. Но вот обладателям жирных волос ожидать от кератина высокой эффективности не стоит, так как жир не пропускает кератин глубоко в структуру волоса.

Все популярнее сегодня в салонах красоты такие процедуры, как кератиновое восстановление, ламинирование и выпрямление волос. Результатом этих манипуляций становятся долговременный блеск и шелковистость локонов.

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