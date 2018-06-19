Выбор звезд и редакторов: 25 лучших (на самом деле) московских колориста

К кому ходят Светлана Бондарчук , Валерия, Виктория Исакова , и где сделать самые модные варианты омбре и балаяжа? 25 профессионалов честно отвечают на вопросы о самых сложных окрашиваниях, любимых техниках и творчестве.

Роман Моисеенко, топ-стилист клуба парикмахеров «Мастерская 42» (проспект Мира, 7/1)

Образование: академии стилистов Aldo Coppola ( Милан ), Tony&Guy, Vidal Sassoоn (Лондон).

Стаж: 15 лет.

Девиз: «Главное правило: форма дополняет цвет, а цвет дополняет форму».

Звездные клиенты: при желании расскажут обо мне самостоятельно;)

Больше всего я люблю все вариации окрашиваний с использованием техники «начес», color-balancing, балаяж.

Мои клиенты: бизнес-леди, прекрасные мамочки, молодые и амбициозные предприниматели, самодостаточные жены.

Я откажу клиенту, если во время консультации понимаю, что он не готов к конструктивному диалогу. Временем на деструктив я, к сожалению, не владею.

Меня вдохновляют мои утренние виды из окна на главное здание МГУ , занятия спортом на work-out площадках Лужников, путешествия на машине по югу Франции и Лигурийскому побережью Италии

Самое сложное окрашивание: возвращение из жгучей брюнетки к своему цвету волос, который клиентка помнила с детства. Задачей было вернуть не только натуральный оттенок, но и те блики, которые появлялись после отдыха на море. Наша работа заняла 6 часов.

Я горжусь тем, что мое любимое дело — это мое хобби, которое приносит деньги.

Самое красивое окрашивание у многих моих клиенток и у Мелании Трамп.

Цена окрашивания с укладкой: от 20000 руб.

Лилия Клычева, арт-директор сети салонов Моне

Образование: международная Студия Wella и лондонская школа Saco, огромное количество семинаров и тренингов европейских и американских колористов, которые организовывал основатель Моне Александр Глушков

Стаж: 14 лет.

Мой девиз: «Экспериментировать всегда и не останавливаться на уже понятных техниках, постоянно искать новый подход к окрашиванию».

Звездные клиенты: я не делю клиентов на звездных и обычных. Они все потрясающие, живые, умные и яркие личности.

Больше всего я люблю цвета! Поэтому любые свободные техники воспринимаю как основу и некое полотно для последующей и важной росписи. Свою технику для смеха и более четкого понимания называю #lilutouch и #monesombre.

Мои клиенты умные, интеллигентные, творческие, стильные, обворожительные, глубокие женщины и девушки.

Я откажу клиенту, если мы не понимаем друг друга и меня не слышат.

Меня вдохновляют мои гостьи и, конечно же, художники, фотографы, флористы, fashion и food стилисты, сама природа. Все они умело и гармонично работают с цветом и формой. Я схожу с ума от этого и стараюсь так же искусно показать цвет на своем полотне.

Самое сложное окрашивание я уже не помню. Но они были. Как правило, клиент хотел оставить корни в натуральном оттенке, а по длине осветлить волосы или сделать их супер серыми. Максимум такое окрашивание занимало около 4 часов.

Я горжусь тем, что я — это единица.

Самое красивое окрашивание у пионовидной розы.

Цена окрашивания: около 13500 руб.

Ольга Рубец , владелица салона красоты Aura by Rubets

Образование: школа «Персона», затем основная школа Aldo Coppola.

Стаж: 18 лет.

Мой девиз: «Естественная и женственная красота всегда спасет ситуацию».

Звездные клиенты: все в своей среде звезды.

Больше всего я люблю, когда клиенты через три месяца сомневаются: «Надо ли краситься? Вроде, и так пока красиво»:)

Мои клиенты красивые и уверенные в себе. Forever young.

Я откажу клиенту, если у него нет рекомендации.

Меня вдохновляют путешествия, искусство, мода, клиенты и талантливые коллеги.

Самые сложные окрашивания случались со мной в начале карьеры, когда я еще не умела отказывать делать то, что мне не нравится.

Я горжусь собой и своими идеями! Все это притягивает ко мне людей, которыми гордится весь мир!

Самое красивое окрашивание к калифорнийских серферов.

Цена окрашивания зависит от сложности и начинается от 12000 руб.

Алексей Нагорский, творческий партнер L’Oreal Professionnel, победитель мирового Style & Colour Trophy L’Oreal Professionnel 2017, арт-директор салона Brush

Образование: академия L’Oreal (считаю ее лучшей школой колористики), школа Jean Louis David.

Стаж: 14 лет.

Девиз: «Быть стилистом, значит видеть то, чего еще нет».

Больше всего я люблю окрашивания блонд и мягкие блики.

Мои клиентки всегда выглядят естественно. Люблю создавать натуральные оттенки.

Я откажу клиенту, если он попросит сэкономить на чем-то в работе: либо делать хорошо, либо не делать вообще.

Меня вдохновляет еда, чаще всего кондитерские изделия. Вот где огромный спектр оттенков!

Самым сложным клиентом была моя подруга, которая попросила из блонда перекрасить ее в черный цвет. Я отказался, потому что знал, к чему это приведет. В итоге она сама покрасилась бытовой краской, а потом пришла ко мне и умоляла вернуть ей блонд. Блонд вернули, но стоит ли говорить, каких трудов это стоило?

Я горжусь тем, что у моих клиенток часто спрашивают «Кто ваш мастер?»

Самое красивое окрашивание: тут, на мой взгляд, нет однозначного ответа. Все девушки разные, каждая уникальна.

Цена окрашивания с дневной укладкой: 8800 руб.

Образование: академии Alexandre de Paris, Toni&Guy, Vidal Sassoon, L’Oreal Professional и др.

Стаж: 25 лет.

Девиз: «Нет ограничений на голове, есть ограничения только внутри нее».

Звездные клиенты: это конфиденциальная информация.

Любимых техник много. Важно, чтобы цвет не был плоским и окрашивание заметным. Исключение составляют только «ультра-оттенки».

Мои клиенты интересные люди разного возраста, пола, вероисповедания.

Я откажу клиенту, если результат, который он хочет, навредит качеству волос.

Меня вдохновляет природа, музыка, кино, путешествия и, конечно, люди, с которыми мне доводится работать или просто общаться.

Одно из моих окрашиваний было скорее не сложным, а дурацким. Будучи на летних каникулах между девятым и десятым классом, мы с моей школьной приятельницей решили самостоятельно покраситься в блондинов. Часов шесть мучений, а как результат, — «сожженная» кожа головы и паршивый желтый оттенок на волосах.

Я горжусь тем, что могу предложить своим клиентам что-нибудь новенькое.

Стоимость окрашивания с укладкой стартует от 8500 руб.

Александр Меремьянин, мастер-эксперт в салоне «Александр Тодчук Concept»

Образование: учился в Академиях Jean Claude Biguine (Paris), L’oreal Professional, Учебном Центре Александра Тодчука и многих других парикмахерских школах. Блестяще владеет техниками шатуш, омбре, балаяж, Air Touch. Александр — из тех мастеров, которые никогда не останавливаются на достигнутом. Он постоянно посещает различные семинары, мастер-классы, курсы и внимательно следит за всем, что происходит в мире колористики.

Стаж работы: более 20 лет.

Девиз: «Здоровые волосы + богатый и стойкий цвет».

Больше всего я люблю… блондинок! Я обожаю работать с палитрой блонд, знаю все нюансы светлых оттенков. Блонд, который я создаю, — холодный, с красивым и естественным перламутровым сиянием. Но самое главное, — это то, что мои блондинки остаются с ухоженными, здоровыми и сильными волосами.

Мои клиенты… никогда мне не изменяют. Если кто-то пришел ко мне, остается со мной на долгие годы. Ко мне приходят разные люди, но все они — яркие и зрелые личности. Они современные, модные и точно знают, чего хотят.

Я откажу клиентке, если… знаю, что окрашивание повредит волосам, или цвет ей не подойдет. На самом деле безвыходных ситуаций не бывает, всегда можно подобрать другую технику окрашивания и найти оптимальный вариант, который всех устроит.

Меня вдохновляют… блондинки. А также осенние и летние палитры, которые встречаются в природе.

Самое сложное окрашивание в моей работе было около 12 лет назад. Ко мне пришла девушка с темными волосами и короткой стрижкой, она очень хотела стать блондинкой. Как сейчас помню, оттенок ее волос — как воронье крыло! По времени наше окрашивание заняло около 5 часов. Я очень старался сохранить здоровое состояние волос и при этом получить качественный и насыщенный цвет. И у меня получилось! Девушка ушла от меня настоящей блондинкой, и вот уже 12 лет как регулярно ко мне приходит. Секрет моего успеха в технике и грамотно выполненном каждом этапе работы.

Я горжусь тем, что… я — мастер широкой направленности. Я умею работать как с длинными, так и с короткими волосами, владею самыми разными техниками окрашивания. И самое главное, — я создаю не просто цвет волос, а целостный и гармоничный образ.

Самое красивое окрашивание… например, у Дженнифер Лопес . Плавные переходы в оттенках и красивые блики создают эффект натурального и дорогого блонда.

Цена окрашивания с укладкой: сложное на длинных волосах (4-5 часов работы) — 20-25 тыс. руб., однотонное окрашивание на коротких волосах — 7000 р.

Елена Логинова , художник по волосам Authentica Club

Образование: я начала учиться в 2000 году в Нижнекамске индивидуально у мастерa, работающего на красителе Wella. Затем получила хорошую базу в школе Гаруса в Самаре . Мне нравилось приезжать в Москву в студию Wella, где я набиралась навыков у сильнейших колористов. Все это привело к переезду в Москву и знакомству с Authentica.

Стаж: 18 лет.

Девиз: «Моя работа должна радовать клиента».

Больше всего я люблю, когда попадаю в ту самую точку цвета.

Мои клиенты очень разные: деловые люди, домохозяйки, творческие личности. Самое важное, они мне доверяют!

Я откажу клиенту, если я не нахожу конечный результат красивым. Я понимаю, это дело вкуса, но выполнять то, что мне непонятно, не могу.

Меня вдохновляет общение с коллегами, обучение, выставки, кино, вино, поездки, мода, социальные сети, настроение.

Сложно, когда клиент постоянно экспериментирует с разными мастерами. С такими волосами сложнее работать.

Я горжусь тем, что занимаюсь любимым делом каждый день. Горжусь, что несколько лет назад нашла силы убедить родителей (честнее, пойти им наперекор). Горжусь, что моя работа делает этот мир немного красивее.

Красивых окрашиваний очень много, и это здорово. Это необязательно может быть известная личность. Некоторые звезды позавидуют и нашим клиентам!

Стоимость окрашивания (всегда с Olaplex) и укладкой: от 16000 руб.

Макс Рокицкий, творческий партнер L’Oreal Profesionnel, топ стилист Салона красоты Beauty Corner

Образование: академия L’Oreal в Париже.

Стаж: более 16 лет.

Девиз: «Не всем людям идет однотонный цвет, ведь его не часто встретишь в природе. Такое окрашивание может сделать волосы похожими на парик. В окрашивании люблю сложносочиненные переходы и переливы разных оттенков — на полтона или на тон светлее, иначе прическа будет напоминать выкрашенную стену».

Звездные клиенты: Не люблю называть имена. Тем более, что мне не важен род деятельности моей клиентки. Всех принимаю одинаково и не прошу сделать с ними селфи!

Больше всего я люблю персонализировать разные техники окрашивания под волосы конкретного клиента. У кого-то они объемные от корня, у кого-то — прямые и без объема у корня. У кого-то текстурные или вьющиеся. Важно учитывать форму лица, тип волос, цвет глаз и кожи. Мои поклонницы — чаще всего блондинки или девушки со сложными цветовыми переходами от глубоких оттенков у корней в блонд.

Мои клиентки разные, занятые бизнесом. Они ценят качество, сервис и время.

Я практически никогда не отказываю клиентам и могу поддержать их самые сумасшедшие идеи. Но воплощаю их, исходя из собственного вкуса. Если чувствую, что это бред и не подходит по статусу клиентке, то отговорю ее и предложу более удачный вариант.

Меня вдохновляет Instagram и работы стилистов.

Самое сложное окрашивание — из темного цвета в блонд. Оно слишком длительное по времени. Если у меня планируется сложное энергозатратное окрашивание, я берусь за него в отдельный день. Могу специально выделить на него выходной день и терпеливо воплощать желание клиента в жизнь.

Я горжусь тем, что работаю парикмахером и имею большое количество поклонников моего творчества. Это дает уверенность, что я на своем месте. Горд быть творческим партером бренда L’Oreal Professionnel.

Самое красивое окрашивание: то, за которое мне дали первое место в конкурсе колористов Сolor Еrophy (2011 год). Здорово, когда окрашивание идет конкретному человеку и помогает ему засиять.

Цена окрашивания с укладкой: около 16600 руб.

Наталья Тер-Арутюнянц, стилист салона красоты Buro Beauty на Рочдельской

Образование: после колледжа техникам стрижек и окрашивания я обучалась в итальянском салоне Aldo Coppola.

Стаж: более 10 лет.

Девиз: «Красота спасет мир!»

Больше всего я люблю технику окрашивания шатуш — с ней можно пофантазировать!

Мои клиенты очень разные и интересные, кто-то готов пробовать новое в окрашиваниях, а кто-то не любит кординальных перемен, зато всегда рад новым прическам и укладкам.

Я откажу клиенту, если он не трезв и у него серьезные проблемы с кожей головы (когда нужна помощь врача трихолога).

Меня вдохновляют красивые женщины!

Самое сложное — это исправлять чужую работу и, конечно, блондинку перекрашивать из темного оттенка в натуральный блонд.

Я горжусь тем, что работаю в салоне такого уровня и общаюсь с интересными людьми.

Цена окрашивания с укладкой: смотря какое окрашивание и какая укладка:)

Таня Шарк, топ-стилист, арт-директор и ведущий колорист Color Studio LONDON

Образование: техникам окрашивания я училась у Акина Конизи (Лондон) и англичан Мазеллы и Палмера. Всегда вдохновлялась Гай Тэнгом.

Стаж: 33 года я работаю парикмахером. Колористический стаж — 15 лет.

Девиз: «Если сложное окрашивание можно сделать за одно нанесение, то сделай это».

Больше всего я люблю свою авторскую технику обратной руки для растяжки цвета. Она подходит для любого современного окрашивания, которое предполагает переходы.

Мои клиенты образованные, успешные, самодостаточные люди, которые знают, чего хотят. Они готовы к большим экспериментам, прислушиваются к моим рекомендациям по уходу за волосами, регулярно посещают салон. А еще отдельная категория клиентов: волосы которых надо спасать после неудачного окрашивания.

Я откажу клиенту, если он не может определиться, что конткретно хочет видеть на своих волосах.

Меня вдохновляют картины имперссионистов и техники их рисования, природа, Большой театр, Игорь Чапурин — он видит и чувствует цвет, фактуру, сочетает классику и супер модные приемы.

Самое сложное окрашивание — работа «Полночь» из коллекции «Небеса», которую я делала на премии Russian Hairdressing Awards. Вместе с ассистентами мы придумали полумесяц на челке у модели. Для такого результата несколько раз подкрашивали волосы. Сложность заключается в том, что пряди на этой работе уложены слоями, там есть внутрення и наружная челка. Внутрення лежит по направлению к уху. Челка, которая накрывает глаза прозрачной вуалью, тоже слегка изогнута, чтобы не сместился четкий графический рисунок.

Я горусь тем, что исполнила свою детскую мечту: стала художником и парикмахером. Свою работу я так и называю — художник по росписи волос.

Самые красивые окрашивания у моих клиентов!

Цена окрашивания с укладкой: от 3000 до 30000 руб. (средний чек — 10000 руб.)

Полина Макурина, стилист центра красоты «Белый Сад» в отеле Метрополь

Образование: Я не приверженец какой-то определенной школы и считаю, что можно брать в работу лучшее от разных школ. Поэтому после основного колледжа я посещала различные мастер-классы в академиях (L’ Oreal, Paul Mitchell, La Biostetique, Redken).

Стаж: 9 лет.

Девиз: «При любых манипуляциях с волосами главное, чтобы они оставались здоровыми, живыми и блестящими».

Больше всего я люблю «серф-блонд» с минимальным вмешательством — слегка осветленные пряди, чтобы подчеркнуть текстуру.

Мои клиенты стильные, современные девушки, идущие в ногу со временем.

Я откажу клиенту, если вижу, что качество волос не соответствует нужной технике окрашивания (дабы не повредить структуру). Либо постараюсь уговорить на более щадящее окрашивание.

Меня вдохновляют, как бы банально не звучало, голливудские звезды (Даутцен Крус, Эмили Ратаковски)! В их окрашиваниях и образах есть легкость, естественность, ничего вычурного и вульгарного, всегда очень современнно и стильно.

Самое сложное — это выход из темного, почти черного цвета! Как правило, это происходит в несколько этапов и длится порядка 5-6 часов.

Я горжусь тем, что всегда открыта к новым знаниям! Не хочу стоять на месте и горжусь тем, что работаю в самом классном салоне Москвы;)

Цена окрашивания с укладкой: от 15000 до 17000 руб.

Диана Симонян, топ-стилист System Professional

Образование: академия «Долорес», Vidal Sasoon, Wella Professionals.

Стаж: 15 лет.

Девиз: «При использовании любой техники окрашивания волосы должны выглядеть здоровыми и блестящими».

Для меня нет ограничений в окрашивании: могу и люблю делать все без исключения.

Моя клиентка целеустремленная, творческая, в меру романтичная, эмоциональная (в хорошем смысле этого слова).

Я откажу клиентке, если пойму, что, говоря «хочу», морально она к этому «хочу» не готова.

Меня вдохновляют музыка и путешествия, знакомства с новыми людьми и культурами. Я по натуре наблюдатель: сяду где-нибудь в сторонке и наблюдаю за людьми, это всегда очень интересно.

Самого сложного окрашивания для меня не существует. Я работаю только с красителями Wella Professionals и полностью уверена в них и себе.

Я горжусь тем, что на моем творческом пути встретились наставники высочайшего уровня (Марина Амирбегова, Елена Баклушина). Благодаря их профессионализму и своему упорству я добилась высочайших результатов в профессии (я победитель парикмахерского конкурса Trend Vision Aword 2007 и победитель TVA 2007 Barcelona). Горжусь своим детищем — пространством красоты UpDo by Diana Simonian и UpDo barber.

Самое красивое окрашивание гармонично со стрижкой и образом.

Цена окрашивания с укладкой: от 10000 до 20000 руб.

Образование: колледж парикмахерского искусства на Таганке, академии «Май», Pivot Point, Dolores, L’Oréal, Barber Expert, Jean Louis David.

Стаж: 18 лет.

Девиз: «Никогда не сдаюсь и не опускаю руки. Дорогу осилит идущий!»

Звездные клиенты: Я не делю клиентов на «звезд» и «не звезд» — для меня каждый клиент важен и уникален.

Больше всего я люблю создавать образ в целом и делать людей счастливыми. Очень ценю, когда клиент мне доверяет.

Мои клиенты — самые лучшие!

Я не отказываю клиентам, с каждым человеком мы найдем подходящий ему образ.

Меня вдохновляют путешествия, культуры других стран, общение с интересными людьми.

Все сложности преодолимы! Главное слышать клиента и учитывать его пожелания.

Я горжусь тем, что моя профессия не дает стоять на месте. А также тем, что являюсь частью команды Jean Louis David!

Самое красивое окрашивание у Дженифер Энистон и Хавьера Бардема

Цена окрашивания с укладкой: от 10000 руб.

Анастасия Герлинская, топ-стилист по волосам сети салонов «Москвичка»

Образование: уже в 13 лет училась парикмахерскому искусству на курсах при училище, затем были академии «Долорес» и Aldo Coppola.

Стаж: более 12 лет.

Девиз: у меня их несколько: «Меняться всегда, изменения в себе меняют мир вокруг!», «Если вы выбрали профессию парикмахера, то ваша главная задача угодить клиенту!» и «Грех, если женщина выглядит менее красивой, чем могла бы быть» (автор последнего выражения — Мигель Сервантес де Сааведра).

Больше всего я люблю делать шатуш, балаяж, окрашивание smoky eyes, подчеркивающие индивидуальность и красоту волос.

Мои клиенты лучшие! Воспитанные, умные, вдохновляющие, решительные, индивидуальные, удивительные и необычные люди. Я их всех очень люблю!

Я откажу клиенту, если между нами нет доверия.

Меня вдохновляют люди, отдых у моря, шопинг! Новые идеи черпаю на семинарах по техникам окрашивания или стрижек и люблю обмениваться опытом с коллегами. А еще часто смотрю старые и новые фильмы, обращая внимание на прически и образ в целом.

Самое сложное окрашивание — переход из черного в блонд, заняло более 8 часов.

Я горжусь тем, что люблю свою профессию каждый день!

Цена окрашивания с укладкой: 18000 руб.

Мария Бачурина, стилист по волосам, колорист Alto Senso

Образование: ведущие школы Парижа по колористике и парикмахерскому искусству, академия L’Oréal, школа CHI.

Стаж: 11 лет.

Девиз: «Счастлив тот человек, который занимается любимым делом!» Я отдаюсь работе на 110% из возможных 100! Она дает мне возможность делать людей прекраснее, подчеркивать их индивидуальность и наполнять глаза счастьем.

Звездные клиенты: Каждый мой клиент звезда!

Больше всего я люблю создавать авторские работы. Я разработала индивидуальную схему подбора цвета, беспроигрышную систему диагностики цветотипа и контрастности каждой клиентки. Это дает возможность полностью удовлетворить потребность клиента.

Мои клиенты особенные.

В своей работе я всегда нахожу общий язык с каждым из моих клиентов.

Меня вдохновляют природа, путешествия, искусство и просто позитивные люди.

Мое самое окрашивание длилось 3,5 часа. Это было возвращение блондинки из цвета темного шоколада. Получилось необыкновенно естественно!

Я горжусь тем, что правильно выбрала профессию.

Самое красивое окрашивание у моих клиентов.

Стоимость окрашивания: 12000 руб.

Александра Дегтярева, арт-колорист Aldo Coppola Новинский

Образование: академия DOLORES, а также ежегодное повышение квалификации в Академии Aldo Coppola в Милане.

Стаж: 32 года, 15 лет из них — в Aldo Coppola.

Девиз: «Каждый миг творения дарит вдохновение на новые свершения».

Больше всего я люблю окрашивания, которые выглядят естественно.

Мои клиенты — это успешные женщины, которые знают, чего хотят.

Я откажу клиенту, если вижу, что мы не понимаем друг друга.

Меня вдохновляет результат работы с авторскими техниками окрашивания Aldo Coppola, которые ежегодно представляются в Милане. А еще восторженное лицо и горящие глаза, которые вижу после работы с клиентом.

Самые сложные окрашивания были в 90-х годах.

Я горжусь тем, что являюсь частью команды Aldo Coppola.

Самое красивое окрашивание выглядит максимально естественно, натурально и завершает целостный образ.

Нелли Мишарина, стилист салона красоты Beautick

Образование: академии Дессанж, L’Oréal, Beautick. Мастер классы: Guy Tang ( США ), Romeo Filipe ( Бразилия ), Владимир Сарбашев (Россия).

Стаж: 14 лет.

Девиз: «Лучшее — враг хорошего».

Я владею многими техниками окрашивания. Сейчас увлеклась бразильскими техниками мелирования.

Мои клиенты энергичные, позитивные, модные, уверенные в себе, готовые к экспериментам люди.

Я откажу клиенту, если он просит сделать окрашивание, которое испортит волосы.

Меня вдохновляют путешествия, мода, работы моих коллег в разных странах, талантливые люди.

Самое сложное окрашивание было недавно. У клиентки очень густые темные, длинные волосы, а нам нужно было сделать ледяной блонд в технике air touch. Работа заняла 5 часов.

Я горжусь тем, что работаю в команде супер профессионалов и единомышленников.

Цена окрашивания с укладкой: от 10000 руб.

Катя Конорева, арт-директор салона Go Coppola

Образование: академии Персона, Toni&Guy, Wella, L’Oréal, Vidal Sassoon, Authentica, Go Coppola.

Стаж: 13 лет.

Девиз: «Лучше 10 раз спроси, но не навреди».

Больше всего я люблю техники окрашивания Go Coppola, очень простые и невероятно выразительные.

Мой клиент вряд ли придет и попросит отрезать 1 мм. Это самые настоящие экспериментаторы, которые никогда не дают мне расслабляться, всегда держат в тонусе — за это я их невероятно ценю и люблю.

Я откажу клиенту, если он считает, что знает больше меня в профессиональном плане.

Меня вдохновляют путешествия и горящие глаза моих учеников.

Самое сложное окрашивание было лет 11 назад, когда я впервые столкнулась с осветление волос, окрашенных хной. С каждым последующим осветлением цвет становился все зеленее и зеленее, пока не превратился в такой красивый ментоловый оттенок (но тогда это было не модно:). Клиентка пришла в ужас, пришлось все закрашивать обратно в темный. Кажется, я потратила на это весь день.

Я горжусь тем, что свой парикмахерский путь я начала в салоне у сестры, где поначалу подметала полы и одновременно (самостоятельно без учебы) начала красить своих подруг, основываясь на советах парикмахеров, которые работали у сестры.

Самое красивое окрашивание — это отсутствие окрашивания.

Цена окрашивания с укладкой: 15000 руб.

Рустам Парпиев, стилист Wax Detox Bar Образование: школа Ирины Барановой

Стаж: более 10 лет.

Мой девиз — результативность.

Я работал со звездами, но хотел бы оставить их имена в секрете, так как для меня каждый клиент звезда!

Больше всего я люблю открытую технику балаяж. Но все клиенты разные, поэтому приходится держать в голове очень много кейсов.

Мои клиенты — самые позитивные люди. Я очень уважаю и люблю их!

«Я откажу клиенту, если» — такого подхода у меня нет, я не отказываю. Просто после консультации четко объясняю, что может получиться. Результат зависит от качества волос: чем их раньше красили, какая у них плотность.

Меня вдохновляют книги, природа и, конечно, Вселенная.

Самое красивое окрашивание — это мое первое мелирование. У клиентки были волосы до поясницы. Это было очень сложно, но я справился!

Я горжусь тем, что я парикмахер и приношу людям радость.

Самое красивое окрашивание — это когда цвет волос сочетается с внешностью клиента. Такого результата можно добиться, делая окрашивание по технике балаяж.

Стоимость окрашивания: 9000 руб. (балаяж, шатуш, омбре).

Иван Субота, топ-стилист салона «МильФей» Сити

Образование и повышение квалификации: академия AldoCoppola в Италии.

Стаж: 15 лет.

Девиз: «Результат должен выглядеть натурально, за нас все придумала природа».

Звездные клиенты: Наоми Кэмпбел, Ксения Собчак и Анжелика Агурбаш

Больше всего я люблю технику Shatush или, как ее еще называют, технику «свободной руки».

Мои клиенты ценят свое время.

Я откажу клиенту, если он противоречит сам себе.

Меня вдохновляют великие фотографы 20 века.

Самое сложное окрашивание в моей практике — изменить рыжий цвет на пепельный блонд. Работа заняла 8 часов.

Я горжусь тем, что скромен.

Самое красивое окрашивание у Сары Джессики Паркер.

Стоимость окрашивания: 20000 руб.

Наталия Абдалова, арт-партнер Redken, топ-стилист салона красоты Персона LAB (Климентовский пер, 6)

Образование: я обучалась и обучаюсь на курсах, и работая в команде с Британскими колористами. Являясь творческим партнером Redken, обучаюсь у ведущих колористов Redken (а это не только возможность освоить новые техники, но и невероятный заряд эмоций и вдохновение, которые дают стимул творить и созидать).

Стаж: 15 лет.

Кредо: «Цвет привносит в жизнь эмоции и краски, нам уже все дано, нужно лишь, наблюдая вокруг, пропитываясь этим и пропустив через себя, воплощать в реалии свои ощущения через цвет и формы».

Звездные клиенты: каждый клиент особенный и индивидуальный. Недавно поработали с блогером Полиной Гренц — было очень здорово пообщаться и сделать красивый оттенок для Полины.

Больше всего я люблю каждый раз создавать новый цвет, пусть это будет лишь небольшая градация оттенков в одном направлении, но глаз читает цвет по-новому, и клиент каждый раз получает новые эмоции.

Мои клиенты успешные, самодостаточные и счастливые. Они доверяют мне как профессионалу и мы движемся вместе, растем каждый в своем деле.

Я откажу клиенту, если он попросит тот цвет или ту форму стрижки, которые ему не подойдут, и не услышит моих советов. Если мы разговариваем на разных языках.

Меня вдохновляют путешествия. Это то, без чего я не могу жить. Во время поездок ко мне приходят новые идеи и мысли для творчества.

Самое сложное окрашивание было в начале карьеры, когда ты еще не до конца понимаешь все тонкости. Чем больше опыта, тем проще.

Я горжусь тем, что работаю в командах Redken и UBeducation.

Самое красивое окрашивание то, на которое ты смотришь и не можешь сразу разгадать все пигменты, привнесенные в цвет, то, которое не бросается в глаза пятном, а гармонично с образом, подчеркивает стиль и образ конкретного человека.

Стоимость окрашивания с укладкой: 12000-20000 руб.

Игорь Хонин, стилист, творческий партнёр Wella Professionals

Образование: МХПКТиД Московский художественный педагогический колледж технологии и дизайна.

Стаж: 17 лет.

Девиз: «Не надо ничего усложнять».

Я не работаю со звездами.

Больше всего я люблю технику начес — самый универсальный вариант.

Мои клиенты — девушки с чувством юмора, которые мне доверяют и легки в общении.

Я откажу клиентке, если у нее короткие волосы, окрашенные в цвет, более темный, чем ее натуральный. И она, при этом, не идет на компромисс.

Меня вдохновляют работы Ромео Фелипе.

Самое сложное окрашивание длилось 10 часов. Длинные (ниже талии), тонкие светлые волосы клиентки запутались в мойке (начеса не было). Мы расчесывали их в 4 руки 6 часов.

Я горжусь тем, что у меня крутая команда.

Самое красивое окрашивание у моих клиенток.

Стоимость окрашивания с укладкой: 20000 руб.

Мэл Наврузов, золотой призер чемпионата Европы парикмахерского искусства в Афинах в 2009 году, колорист салона «Z`ART»

Образование: лондонские школы Toni&Guy, Vidal Sassoon.

Стаж: 20 лет.

Девиз: «Трудное будет сделано немедленно, невозможное потребует чуть больше времени».

Больше всего я люблю делать балаяж, шатуш, омбре.

Мои клиенты самые обаятельные и добрые.

Я откажу клиенту, если он систематически опаздывает более чем на полчаса.

Меня вдохновляют новые знания.

Самое сложное окрашивание было в первый год моей работы. Клиентка пришла с черными длинными волосами и сказала, что хочет стать блондинкой. Блонд я ей не обещал, но ушла она довольной, с очень красивым ореховым оттенком. Окрашивание заняло 7 часов.

Я горжусь тем, что делаю людей счастливыми, женщин — красивыми, а мужчин — уверенными.

Самое красивое окрашивание у моих клиентов.

Стоимость окрашивания: от 6500 до 20000 руб.

Артем Станев, стилист, владелец салона красоты Stanev

Образование: академия Dessange (Франция).

Стаж: 18 лет.

Девиз: «Стремитесь к натуральным оттенкам, чтобы волосы отрастали красиво и естественно».

Больше всего я люблю делать техники с эффектом выгоревших волос c акцентом на концах — sun kiss, sun touch. При отрастании волос такие окрашивания выглядит очень естественно.

Мои клиенты часто путешествующие респектабельные бизнесвумен, которые понимают, что хорошо, а что плохо.

Я откажу клиентке, если она захочет окрашивание, которое не подходит для ее типа волос.

Меня вдохновляют натуральные оттенки, интересный типаж внешности, с которым можно работать.

Самое сложное окрашивание я делал клиентке, которая находилась на 9 месяце беременности. Она выбрала мелирование через бразильский начес.

Я горжусь тем, что в 16 лет познакомился с техникой стрижки и окрашивания Dessange и проработал в компании 11 лет, получив невероятный опыт!