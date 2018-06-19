Солнце против красоты. Эксперты о хитростях, которые спасут от жары

Эксперты рассказали «АиФ-Юг» о том, как сохранить красоту и легкость в летнюю изнуряющую жару. Как защитить кожу, волосы, и даже желудок от вредных факторов, характерных для летнего периода.

Крем на волосы

Главный летний враг шевелюры — ультрафиолет. Летом волосы могут сильно выгореть, особенно светлые. Инфракрасные и ультрафиолетовые лучи разрушают структуру волос, делают их пористыми и рыхлыми, сухими как солома, кончики секутся. В этом помогут специальные средства с SPF-защитой: шампуни, бальзамы, лаки, спреи-масла. Особенно они актуальны для окрашенных волос. Применять рекомендуют перед каждым выходом на улицу. В городе достаточно пользоваться только спреем для волос с солнечными фильтрами, но в отпуске на море должна быть вся линейка средств с защитой. Если нет под рукой специальных средств, то можно нанести на волосы обычный солнцезащитный крем. После пляжа его нужно смыть шампунем.

«Морская вода полезна и для волос, и для кожи головы, — комментирует мастер-универсал Наталья Венюкова. — Поэтому рекомендую нырять с головой. Морская соль способствует дезинфекции кожи головы, абсорбирует жир и очищает, укрепляет волосяную луковицу. Только после купания обязательно нужно надевать головной убор. Капли воды и крупинки соли притягивают солнечные лучи, могут спровоцировать ожог на волосах. Удалить жёсткость легко — ополоснув голову пресной водой. Летом вообще лучше мыть чаще, ведь волосы быстрее загрязняются. Кожный жир закупоривает поры, не даёт дышать коже головы, на волосах оседает пыль, они впитывают выхлопные газы с дороги. Просто нужно подобрать шампуни, подходящие для частого использования. Ещё важно носить летом головные уборы: шляпы, кепки, банданы, — главное, чтобы локоны были закрыты полностью».

Косметика с грядки

Летом больше всего страдают обладатели жирной кожи. Кожа мало того, что чрезмерно блестит, как ещё обезвожена, расширены поры, появляются высыпания и пигментные пятна. Увлажнение в таком случае требуется не меньше, чем для сухой. В тёплое время года лучше отказаться от жирных кремов, а перейти на облегчённые варианты: муссы, флюиды, сыворотки. Стараться реже прибегать к декоративной косметике. В офисе, где сухой воздух, рекомендуется пользоваться термальной водой, можно также протирать лицо обычной минералкой. Плотный тональный крем стоит заменить на пудру или bb-крем. Чтобы улучшить тон лица, следует протирать проблемные зоны специальными матирующими салфетками, а потом наносить рассыпчатую пудру.

«Вся косметика летом должна быть с SP-фактором. Или же надо наносить сначала крем с защитой от ультрафиолета. Для женщин после 30 лет это обязательно. Офисным работникам рекомендуется выбирать средства с SPF до 15, тем, кто находится на солнце много времени или едет в отпуск на побережье, — SPF 20-50, — советует косметолог Мария Ковалева . — Главное летом — защитить лицо и тело от ультрафиолета. Лет 50-60 лет назад считалась, что загорелая кожа — признак здоровья и хорошей жизни, сегодня — наоборот. Солнце не только старит кожу, но и может способствовать развитию рака. Загорать следует не по несколько часов подряд, а дозировано. Обязательно пользуйтесь солнцезащитным кремом. Наносить его нужно не на пляже, а примерно минут за 20 перед выходом на улицу, даже в пасмурную погоду. Смазывайте всё тело, включая уши, области вокруг рта и под глазами».

По словам специалиста, для лица лучше брать отдельное средство, но, если такой возможности нет, использовать то же, что и для тела. Повторно наносить крем каждые два часа и после купания. Но крем может защитить лишь на несколько часов, поэтому лучше с загаром не усердствовать.

Портят кожу и диеты. Поэтому летом обязательно нужно насыщать организм витаминами в виде свежих овощей, фруктов и ягод. Хорошо делать даже натуральные маски на лицо, руки, зону декольте. Однако если на коже есть сильные воспаления, глубокие царапины и повреждения, то фруктовые кислоты, содержащиеся в ягодах, лучше не применять. Важно помнить про воду. Хорошо выпивать 1,5-2 литра в день. Но после 18 часов употребление жидкости лучше ограничить, чтобы утром не проснуться с отёками. На состоянии кожи сказываются недосып и усталость. Полноценный отдых необходим.

Но есть всё-таки от солнца и польза. Ультрафиолет ускоряет все реакции кожи, улучшает её внешний вид и обладает антисептическим действием, которое хорошо сказывается при лечении угревой сыпи. Солнечные лучи способствуют выработке в организме серотонина — гормона радости — и витамина D.

Без колбасы и плюшек

Летние ягоды, фрукты и овощи в первую очередь идут в рацион. Питание в жару нужно тоже скорректировать.

«На самом деле наш организм сам всё знает. Ведь и у детей, и у взрослых летом пропадает аппетит. Это естественно для организма, — говорит врач-диетолог, нутрициолог Гиоргий Беродзе. — В жаркий период года уменьшается потребность человека в энергии, в связи с этим хочется более лёгкой, менее калорийной пищи. Если зимой требуется больше жиров и калорий, то летом, в жару лишняя нагрузка ни к чему.

Но питание должно быть сбалансированным: содержать все необходимые организму вещества, особенно белок. Детей это касается в первую очередь. Сбалансированный летний рацион — это около 15% белковых продуктов (мясо, птица, рыба, молочные продукты), примерно столько же жиров, преимущественно растительных. Остальное — сложные углеводы: фрукты, овощи, каши. Овощи, фрукты, листовая зелень содержат много воды. Они приносят свежесть, не нагружают желудок лишней работой, придают бодрости, восполняют недостаток минеральных веществ. Жирные сорта мяса (свинина, утка, баранина) следует заменить на более постные (говядина, индейка, курица). При приготовлении надо удалить с птицы кожицу и прослойки жира из мяса.

Есть поменьше сливочного масла, исключить майонез и подобные соусы, тяжёлым сортам сыра предпочесть с более низким содержанием жира (45% и меньше). Обязательно 2-3 раза в неделю есть рыбу. Продукты лучше варить, тушить, запекать, не нужно жарить на масле. Мучные и кондитерские изделия следует ограничить. Питаться летом только овощами нельзя. В сбалансированном летнем меню обязательно должны присутствовать животные белки — это «строительный материал» для наших клеток, для иммунитета. Поэтому летом, в жару, следует выбирать менее жирные сорта мяса и рыбы, есть их не на обед, а на ужин, когда немного спадёт жара».

Чем лучше утолять жажду летом?

Вода — самый простой, дешёвый и безвредный способ утолить жажду. Что в жару теряем, то и восполняем. Попадая в организм, чистая питьевая вода быстро усваивается, позволяя поддерживать жизнедеятельность без лишней нагрузки. Квас хорош, если соблюдать минимум три условия: квас натуральный — хлебный или чайный, — свежий и с минимальным количеством сахара. Зелёный чай, в отличие от чёрного, не обладает мочегонным эффектом, поэтому им вполне можно утолять жажду. Однако он должен быть некрепким и несладким. Травяной чай в качестве альтернативы не подходит: у всех трав есть противопоказания. Минералка. Вместе с жидкостью в жару мы теряем и большое количество солей — натрий, калий, магний, — которые тоже нужно восполнять. Обычно получаем их с пищей, но в особо жаркие дни, когда есть особо не хочется, организму стоит помочь. Вода с лимоном (долькой яблока, апельсина). Если не выжимать в стакан целый лимон, слизистой желудка такое питьё вреда не принесёт. Впрочем, особой пользы тоже не будет — это просто вода с приятным вкусом, которая за счёт раздражения вкусовых рецепторов утоляет жажду чуть лучше, чем обычная. Соки, морсы, компоты. Если компот не слишком сладкий и приготовлен из сухофруктов самостоятельно, такому жаждоутолителю можно сказать «да». А вот с соками и морсами, даже разбавленными, есть проблема: в них всегда много сахара, лишние углеводы ни к чему. Холодный кофе. После чашки остывшего кофе в зной действительно становится легче, но объясняется этот эффект отнюдь не его жаждоутолительными свойствами. Дело в том, что в жару артериальное давление обычно понижено, а кофе мягко повышает его, улучшая самочувствие. К сожалению, одновременно с этим он обладает ещё и мочегонным эффектом, тем самым увеличивая риск обезвоживания. Молоко. Стакан холодного молока в жару — ещё один популярный в народе способ утолить жажду, который врачи не одобряют. Это не напиток, а полноценная еда. Она содержит белки, жиры, углеводы, для усвоения которых необходимы все те ферменты, которые «работают» в случае с любой другой пищей. Организм, получая молоко, вынужден трудиться, затрачивая силы, которых не требует, например, простая вода. Всё вышесказанное касается и кисломолочных напитков — кефира, простокваши, катыка, айрана. Газированные напитки. Диетологи во всём мире признают, что они в тройке главных причин детского ожирения, а кроме того, сахарного диабета. Как и во многом другом, тут всё решает доза: стакан газировки в неделю поджелудочную железу, скорее всего, не посадит, 2-3 литра в день — уже серьёзный риск.