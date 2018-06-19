Как сохранить волосы чистыми дольше даже в жару: 8 лайфхаков

Мойте голову прохладной водой

Так вы не будете лишний раз стимулировать работу сальных желез. Воды комнатной температуры достаточно, чтобы вспенить шампунь, а заодно охладиться. После кондиционера ополосните голову холодной водой — это позволит закрыть чешуйки волос, придаст им гладкость и блеск. Не применяйте агрессивные шампуни

Откажитесь от шампуней и кондиционеров с агрессивным pH, силиконами и парабенами. Они создают дополнительную нагрузку на волосы и кожу головы, а силиконы, кстати, еще и пыль притягивают. Перейдите на экоуходы на основе вытяжек из фруктов, ягод, растительных экстрактов. Эти компоненты не утяжеляют волосы, придают им легкость и блеск.

Например, отлично подойдут шампуни на основе растительных ингредиентов от интернет-магазина натуральной косметики Eco Home.

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заказать: +7 (912) 615-65-60 Делайте пилинг

Из-за жары сальные железы работают активнее, в результате на поверхности кожи скапливается себум, который, перемешиваясь с грязью и пылью, образует своеобразный панцирь. Его трудно смыть с помощью шампуня — поможет специальный пилинг для кожи головы, который нужно делать раз в неделю. Пилинг помогает очистить кожу, стимулирует рост волос, сохраняет волосы чистыми дольше.

Используйте легкий стайлинг

Постарайтесь не использовать классические лаки, гели, муссы, а уж тем более воск. Эти средства утяжеляют пряди, из-за чего к концу дня они будут висеть как сосульки. Используйте легкие средства для формирования укладки с минералами и морскими солями или экостайлинги. Применяйте сухой шампунь

Сухой шампунь абсорбирует пыль, загрязнения, не оставляет следов и легко удаляется при расчесывании. Его можно использовать в течение дня, чтобы освежить укладку и добавить волосам объем.

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Аккуратно расчесывайтесь

Меньше трогайте кожу головы в течение дня. Расчесывайте волосы не от корней, а от середины. Иначе себум с кожи головы распределите по длине, пряди быстро станут грязными. Пейте воду

Чтобы кожа головы не пересыхала, а сальные железы не работали с удвоенной силой, пейте не меньше двух литров воды в день. Правильно питайтесь

Для увлажнения кожи головы введите в свое летнее меню полезные продукты, богатые омега-3 и белком (рыба, морепродукты, оливковое масло, яйца, спаржа, фасоль, соя, орехи, овощи, зелень, индейка, курица, творог). Носите головные уборы

Модные в этом сезоне шляпы, платки, банданы не дают перегреваться коже головы, благодаря чему не происходит стимуляция сальных желез. Благодарим за помощь нашего эксперта. Екатерина Минцева, технолог BIOLAGE

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