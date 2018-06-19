Если вы блондинка: как сохранить красивый цвет волос

Джентльмены, как известно, предпочитают блондинок. Мы не знаем, толкает ли этот афоризм многих женщин на осветление волос, или же ими движет обычная жажда перемен, но уход за светлыми волосами, даже если они достались вам от природы, — это отдельный вид искусства. Если вы блондинка: как сохранить красивый цвет волосПо своей структуре светлые волосы значительно отличаются от темных. Во-первых,

блондинки от природы не могут похвастаться пышностью, их волосы гораздо реже и тоньше. После окрашиваний волосы, что естественно, становятся слабее, поэтому

сильно подвержены сухости и ломкости.

Светлый оттенок влечет за собой потребность не только в правильном питании волос,

но и постоянную работу над цветом. У блондинок отсутствуют цветовые пигменты, что влияет на постоянную смену оттенка волос. Меньшее из зол, которое может

произойти со светлыми волосами — это потеря цвета и его потускнение. Самая распространенная

и страшная беда всех блондинок — пожелтение, ему способствуют все отрицательные

факторы окружающей среды.

Если на волосах появился нежелательный оттенок, используйте специальные средства

для борьбы с ним. Самые распространенные, которое рекомендуют в один голос все специалисты, это, так называемые, фиолетовые шампуни. Они содержат

фиолетовый пигмент, который полностью нейтрализует желтый оттенок. Плюс ко всему, использовать фиолетовый шампунь можно постоянно, даже если желтизна отсутствует, т.к. он предотвращает её появление.

Мы уже говорили, а важности питания и увлажнения для светлых волос. Чтобы насытить

их влагой и нужными элементами, используйте специальные маски, масла, сыворотки

и кондиционеры. Все средства наносятся по длине волос, а не на корни.

Волосы блондинок подвержены горячим температурам, воздействию фена и утюжка. Если

вы привыкли делать укладку с подручными средствами и не можете отказаться от них,

то сначала нанесите на волосы средства с функцией защиты от высоких температур.

Лучше всего в таких ситуациях поможет масло. Оно создает защитную пленку на волосах и сохраняет их увлажнение.

Еще один враг светлых волос — солнце. Ультрафиолет сильно вредит блондинкам, из-за чего их волосы могут окончательно потерять здоровый вид и приобрести не самый

приятный оттенок. Для защиты от солнца можно использовать головные уборы, но в век могущественности бьюти-индустрии вам не составит труда найти всевозможные

средства с SPF фильтром.

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