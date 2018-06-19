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Как создается гиперреалистичная кожа для бионических протезов
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Как создается гиперреалистичная кожа для бионических протезов 

TechCult 3 часа назад
Фото: TechCult
На протяжении столетий производители протезов конечностей стремились максимально — внешне и функционально — приблизить их к отсутствующему «оригиналу». Только что компания TouchBionics опубликовала видеоролик в YouTube, где подробно показала этапы создания гиперреалистичной кожи для протезов конечностей в «комплекте» с ногтями, волосами и текстурой. Все начинается с фиксации внешних физических характеристик конечности (в данном случае руки) и создания ее цифровой модели для последующей настройки для подбора вариантов кожи, волос, веснушек, вен и формы ногтей.
Затем производится отливка формы руки: вначале рука покрывается специальным составом, который после высыхания полностью воспроизводит ее конфигурацию в виде своеобразной перчатки. Затем в нее заливают другое вещество, которое, в свою очередь, после охлаждения повторяет слепок руки, а «перчатка», ставшая ненужной, удаляется.
Следующий этап — нанесение на изделие металлической пленки, после чего будущий протез заполняется силиконом. Он-то и воспроизводит окончательную конфигурацию конечности в виде прозрачной гибкой перчатки.
В заключении — тюнинг, когда подбирается цвет кожи, форма ногтей, вен, волосков и даже тату. После «энергичного тестирования» протез оснащается электроникой и механикой.
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