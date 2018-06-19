Как подготовиться к отпуску: 8 советов для красивого тела

Платья, топы, юбки и шорты, обнажающие руки и ноги, прочно заняли ближайшую полку в гардеробе. А вот отсутствие ухода за кожей и телом может заставить тебя почувствовать, что ты все еще не готова показывать себя миру. Чтобы быстро исправить эту ситуацию, не забудь освоить новые летние привычки для заботы о своем внешнем виде.

1. Лицо

Зимние и летние процедуры по уходу за лицом абсолютно различаются: если раньше тебе нужно было спасаться от ветра и повреждений от резких перепадов температур, то летом тебе стоит позаботиться о защите от УФ-лучей. На данный момент тебе стоит убрать подальше скрабы и пилинги, истощающие кожу. Выбирай только мягкие средства для умывания, например, с экстрактами розмарина, василька или ромашки. Перед выходом из дома даже на 10 минут не забудь нанести солнцезащитный крем, а вечером не пренебрегай нанесением увлажняющего крема.

2. Тело

Сухость зимнего воздуха в сочетании с работой системы отопления в твоей квартире приводят к тому, что к летнему сезону твоя кожа абсолютно иссушена. Используй кокосовое масло, чтобы восполнить нехватку увлажнения, — это поможет восстановить коллаген в клетках, влияющий на упругость.

3. Зона бикини

Планируешь поход на пляж в новом модном бикини? Следи за тем, чтобы у тебя не оставалось черных вросших волосков и покраснений. Подбирай удобный для тебя вид депиляции, который поможет быть твоей коже абсолютно гладкой, а также специальное отшелушивающее средство хотя бы два раза в неделю.

4. Подмышки

Одна из самых сложных зон для летнего сезона — темнеющие подмышки, которые не очень дополняют твой образ. К счастью, с ними можно справиться с помощью домашних средств: смешай 2 чайные ложки куркумы, 1 чайную ложку соды, 3 чайные ложки меда и немного лайма в маленькой чашке. Тщательно перемешай, чтобы получить густую пасту, затем нанеси на чистые подмышки. Оставь крем на 20 минут, затем тщательно промой и увлажни.

5. Живот

Лучший способ отлично выглядеть в коротких топах и обтягивающих купальниках — привести в порядок мышцы своего живота. Попробуй простые упражнения для плоского пресса: В этом упражнении тебе нужно лечь на спину, выпрямив ноги и подняв руки над головой, удерживая мяч. Отрывай руки и ноги от пола и передавай мяч последовательно, зажимая его то между лодыжек, то между ладоней.

6. Талия

Разработка нижних мышц пресса может оказаться недостаточной, если ты не поработаешь с косыми мышцами. Ложись на пол, подняв ноги, согнутые в коленях на 90 градусов. Обе руки должны смотреть вверх. Теперь выпрямляй левую ногу, вытягивая правую руку за голову. Вернись в исходное положение. Повторяй упражнение на каждую сторону по 10 раз.

7. Ягодицы

Подтянутая форма ягодиц крайне важна, если ты хочешь получить идеальный силуэт в летних платьях. Приседания — простой и легкий способ получить сильные мышцы ягодиц без особых усилий, достаточно по 20-30 подходов ежедневно. Ты также можешь использовать другие простые упражнения, которые не требуют наличия тренажеров или большого пространства в квартире.

8. Питание

Летний сезон также подразумевает, что ты хотя бы на время откажешься от потребления тяжелой пищи. С увеличением количества тренировок тебе имеет смысл заменить продукты на более полезные, а также добавить натуральные диуретики, например, зеленый чай и огурцы. Попробуй сократить количество обработанных углеводов и алкоголя, потому что они могут приводить к увеличению веса. Осваивай кетогенную диету — она направлена не столько на похудение, сколько на увеличение полезных элементов в организме для общего тонуса.