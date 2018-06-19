Что делать, если у младенца шелушится кожа

Однажды, любуясь на свою новорожденную прелесть, вы вдруг (или в ходе тщательного осмотра) обнаруживаете шелушку. Она однозначно портит общее впечатление нежности и сладости, она вызывает тревогу и дополнительные вопросы, она явно тут не к месту. Казалось бы, делов-то: аккуратненько сколупнуть это безобразие, и все опять будет гладенько. Так вот — НИКОГДА, слышите? Никогда ее не трогайте! Я потом несколько месяцев страдала, глядя на красное пятно на лбу дочери, а добрые знакомые рассказывали, как она теперь на всю жизнь с этим пятном останется. Все затянулось, все выровнялось, но три долгих месяца меня снедали мрачные мысли и чувство вины. Сейчас будем разбираться — что это за шелушки такие и что с ними делать или не делать.

Как это выглядит

Пока малыш находился в утробе матери, его тело покрывала специальная смазка, которая защищала нежную кожу. После рождения ее частично стерли, частично она сама исчезла. И детская кожа лишилась своей первой естественной защиты. Под воздействием внешних и внутренних факторов она может начать шелушиться:

на коже появляются желтые и белые корочки;

в кроватке, на пеленках и одежде малыша можно обнаружить мелкие частички, напоминающие перхоть;

малыш может беспокоиться, так как шелушение может вызвать зуд.

Внимание! Не отрывайте, не счесывайте и не отделяйте частички вручную!

Причины шелушения

Внешние факторы

Сухой воздух. Слишком сухой воздух в помещении может не только спровоцировать шелушение кожи, но и вызвать постоянную жажду, повышенное отделение слизи из носовых проходов. Сухая кожа больше подвержена повреждениям и воздействию патогенов. Что делать? Влажность воздуха в помещении, где постоянно находится новорожденный, должна быть 55–70%. Исправить ситуацию можно при помощи увлажнителя воздуха. Если в данный момент нет увлажнителя, можно поставить в помещении емкости с водой, распылить воду из пульверизатора, повесить влажные пеленки. Главное — соблюсти норму увлажнения. Влажность воздуха измеряется гигрометром. Они встроены во многие модели увлажнителей.

Неправильный уход. Заботливые родители часто начинают купать новорожденных в травяных отварах, растворе марганцовки или используют мыло при каждом купании. Все эти средства сушат детскую кожу и делают ее более уязвимой, в том числе и для шелушения. Что делать? Грудного ребенка нужно купать в кипяченой воде, без добавления травяных отваров, настоев, марганцовки и ароматических добавок. Детское мыло можно использовать не чаще одного раза в неделю. И обязательно обращать внимание на реакцию кожи после такого купания. Позже, когда детский организм адаптируется к внешним факторам, можно добавлять отвары лечебных трав, при условии, что у ребенка нет аллергической реакции.

Погодные условия. Ветер, солнце, дождь — все это может вызвать шелушение после прогулки. Если шелушение возникло на лице — скорее всего это реакция на погоду. Что делать? Предусмотрите защиту от ветра и солнца на прогулке — коляска с глубоким козырьком, накидка от солнца и пленка от дождя, закрытая одежда по сезону, — все это поможет избежать нежелательного внешнего воздействия в период адаптации малыша. Можно смазать открытые участки тела персиковым или оливковым маслом перед прогулкой. Выходить на улицу нужно после впитывания масла в кожу.

Внутренние факторы

Аллергия. Аллергия может возникнуть на смесь (при искусственном вскармливании), на средство для купания, на стиральный порошок, на ткань одежды и пеленок, памперсы и многое другое. Что делать? Исключить контакт с аллергеном. Если шелушится тело, то это может быть стиральный порошок, средство для купания и одежда.

Обезвоживание. Если воздух в помещении сухой, может возникнуть недостаток жидкости в организме ребенка. Много влаги теряется при повышенной температуре. Что делать? Восстанавливать потерю жидкости. Поить кипяченой водичкой, помимо кормлений грудным молоком или смесью.

Заболевания, сопровождающиеся шелушением кожи. Например: себорейный дерматит ихтиоз, клещ, грибок, дерматит, чесотка и т.д. Что делать? Обратиться к врачу. Только специалист может правильно диагностировать заболевание и назначить подходящее лечение.

Как устранить шелушение

Если шелушение связано с адаптацией малыша к новым условиям внешней среды, то справиться с ним будет довольно просто, а возможно, и вовсе все пройдет само собой после успешной адаптации. Что делать:

купать малыша в кипяченой воде;

увлажнять кожу маслом (для этого нужно перекипятить масло на водяной бане). Масло может быть персиковым, оливковым, растительным, вазелиновым. Допускается использование специальных детских масел, но у них может быть сильный запах или они могут вызвать аллергическую реакцию у ребенка;

для устранения шелушения на головке можно смазать голову маслом или детским кремом и надеть шапочку, через несколько минут снять шапочку и выкупать малыша в теплой воде. Корочки должны отойти сами, лучше их не вычесывать, чтобы не повредить нежную кожу ребенка.

Внимание! Если шелушение не проходит долгое время, сопровождается появлением гнойных выделений, покраснением и отеком кожи — следует немедленно обратиться к врачу!

Профилактика шелушения

Соблюдая правила ухода за ребенком, можно предотвратить в дальнейшем появление шелушения:

соблюдать режим влажности в помещении;

купать малыша 1 раз в день при температуре 36–37 градусов;

купать с мылом не чаще 1 раза в неделю;

увлажнять детскую кожу после купания кремом или специально подготовленным маслом;

чаще выкладывать ребенка для принятия воздушных ванн;

использовать гипоаллергенные средства по уходу за ребенком;

следить за реакцией детской кожи при использовании стиральных порошков и кондиционеров для белья, тщательно полоскать после стирки детские вещи;

менять подгузники каждые 4 часа;

кормящей маме следить за своим питанием и исключить продукты-аллергены;

за 30 минут до прогулки, особенно в холодное время года, обрабатывать кожу лица ребенка защитным детским кремом;

летом наносить на кожу солнцезащитное средство;

ограничить использование влажных салфеток;

следить за тем, чтобы малыш потреблял необходимое количество жидкости.

И главное — не ковыряйте! Оторванная безобидная шелушка может стать причиной большой проблемы. Подойдите к вопросу шелушения грамотно, и скоро вы о нем даже не вспомните.