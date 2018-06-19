Лазерная эпиляция — зачем нужна и куда пойти?

Наверное, уже не осталось ни одной девушки, которая не слышала об этом новомодном способе избавления от лишних волос. Если раньше услугу лазерной эпиляции можно было найти только в редких частных медицинских центрах, то сейчас ею хвастается чуть ли не каждый маникюрный салон и эконом-парикмахерская. Сейчас начинается пора отпусков и мы постарались разобраться в том, как выбрать правильный салон, чтобы выглядеть лучше всех и при этом не остаться без денег на сам отпуск, а также не выкинуть их на ветер стараясь максимально сэкономить.

Почему именно лазерная эпиляция?

Бритва — это быстро и не больно, но бреешься каждый день или через день.

Воск или шугаринг — больно и хватает на 1-3 недели, потом 1-2 недели отращиваешь волосы, а вместе с ними и отвращение к самой себе.

Более того, через некоторое время в дополнение к волосам начинаешь мучиться от появляющихся вросших волос!

Только с применением современного диодного лазера можно безболезненно и на годы избавить себя от ненужных волос, при этом отращивать их для проведения процедуры не нужно.

Секрет продолжительного результата заключается в том, что лазер воздействует не на волос, а через волос непосредственно на волосяной фолликул. Теплом света лазера перекрывается питающий фолликул микрососуд, от чего тот отмирает на несколько лет. После процедуры волосы из обработанных таким образом фолликулов выпадают на 10-14 день.

Хорошая новость для тех, кто боится убивать свои любимые фолликулы как частичку самой себя: все удалённые фолликулы восстанавливаются в период от 1 до 8 лет, в зависимости от вашего гормонального фона. Именно столько времени волосы и не растут.

Когда волосы перестанут появляться, вы дополнительно ощутите бонус в виде невероятной гладкости кожи, которая больше не подвергается регулярным раздражением от воска или бритья.

В чем подвох?

Самая большая проблема заключается в том, что видимые волосы — это всего лишь 10-20% от их общего возможного числа. Волосяные фолликулы регулярно переходят из фазы активного роста в фазу сна. Лазер воздействует на фолликул через растущий в нем волос и, соответственно, 80-90% фолликулов во время процедуры остаются нетронутыми. Их нужно убирать последующими процедурами, когда в активную фазу роста перейдет достаточное число новых фолликулов.

Как правило интервал между процедурами составляет 3-5 недель (индивидуально для каждой из нас) и делается таких процедур 6-10 до полного прекращения появления новых волос.

На что нужно обратить внимание?

1. Лицензия. Лазерная эпиляция — это процедура исключительно медицинская и проводить ее может только лицензированный медицинский центр. Спросите, есть ли у той организации, куда вы пришли лицензия на осуществление медицинской деятельности.

Если лицензии нет и говорят, что на наш «уникальный лазер» лицензия не нужна, значит там делают не лазерную эпиляцию, а в лучшем случае так называемую «фотоэпиляцию».

Это процедура, на которую можно ходить бесконечно, но от волос вы так и не избавитесь.

2. Персонал. В медицинском центре должны работать специалисты с медицинским образованием. Только такой специалист может проводить процедуру лазерной эпиляции. А также в штате должен быть врач-дерматолог, который может назначить проведение данной процедуры.

3. Рекомендации. Приходить на повторную процедуру раньше, чем через 3 недели нет никакого смысла: в активную фазу роста перейдет малое количество волосяных фолликулов и эта ранняя процедура будет лишней. Если под любым предлогом вас просят прийти через 1 или 2 недели, значит здесь накручивают количество процедур.

4. Кассовый чек. Обязательно возьмите чек — любая добросовестная организация даст вам его после оплаты. Вас пытаются обмануть, когда вместо него вам предлагают чек товарный (бумажка с печатью), такой чек без кассового недействителен и ответственности за проводимые процедуры здесь никто не несёт.

Если вы сделаете выбор в пользу лицензированного медицинского центра и сохраните чек, то дополнительно к качественной процедуре, в соответствии с пунктом 3 статьи 219 налогового кодекса РФ , получите возможность налогового вычета и вернете из удержанных у вас налогов сумму стоимости курса процедур или хотя бы ее часть.

Чтобы получить качественную процедуру и не потратить лишнего лучше всего обращаться в специализированные медицинские центры. Например, в московский медицинский центр EPILAS в районе метро Трубная. Здесь занимаются исключительно аппаратной косметологией и выполняют по доступным ценам косметологические процедуры на премиальных германских лазерах MeDioStar NeXT PRO. Именно этот медицинский центр был выбран лучшим по цене и качеству в независимой экспертизе на портале minimum-price.ru.

Цены в EPILAS™ приятно удивят не только тех, кто уже делал лазерную эпиляцию ранее, но и даже привыкших к низким ценам на процедуры восковой эпиляции или шугаринга. Одна процедура лазерной эпиляции ног полностью здесь стоит всего 2500 руб., а самая популярная зона глубокого (или тотального) бикини — 1500 руб.

Есть, кстати, и online запись прямо на сайте — процесс полностью автоматизирован и занимает не более 1-2 минут, исключая необходимость звонка, ожидания оператора на телефоне и вероятность ошибок записи: не те зоны, не тот день или время.