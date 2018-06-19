Какие женщины больше всего нравятся уйгурам

Отличительными чертами красавиц Востока считаются миндалевидные глаза, блестящие чёрные волосы и гибкий стан. Однако каждая нация прибавляет к этим общепризнанным стандартам собственные черты, присущие лишь одному народу.

Откуда взялись и где живут уйгуры

Киргизии и Сегодня в мире проживает около 8 миллионов уйгуров. Большинство живут на севере Китая , а также в Казахстане России . Национальное самоопределение этого народа произошло примерно в III веке до нашей эры, когда некоторые тюркоязычные племена Китая, Монголии и Южной Сибири решили объединиться для противостояния общим врагам.

Бытует мнение, что потомками древних уйгуров в России являются тувинцы, но это верно лишь отчасти. Действительно, в середине первого тысячелетия нашей эры в Туве компактно проживали представители трёх многочисленных уйгурских родов.

До сих пор своим уйгурским происхождением могут похвастаться носители таких распространённых тувинских фамилий, как Ондар и Сарыглар. Уйгуры в древние времена были достаточно развитым народом, о чём говорит не только их уникальная бытовая культура, но и наличие собственной рунической письменности.

Кроме Тувы, уйгуры селились вдоль южного побережья озера Байкал и в долине Иртыша. Сегодня в России живут примерно 4 000 уйгуров, но от своих далёких предков они сильно отличаются.

Во-первых, восемь столетий назад они отказались от буддизма и предпочли ислам. Во-вторых, из-за сложной политической истории и постепенного переселения в сторону Средней Азии они практически утратили монголоидные черты. Сейчас уйгуры внешне напоминают, скорее, узбеков.

Красота по-уйгурски

Уйгурские женщины всегда придавали большое значение своей внешности. Как и все среднеазиатские мусульманки, волосы они заплетали в косы. Молодые девушки плели десятки косичек, а замужние дамы — всего две. А от тюркского народа уйгурки сохранили традицию мыть голову скисшим молоком: это делает волосы блестящими и шелковистыми.

Особое значение всегда придавалось головному убору. Как и их мужчины, уйгурки носили тюбетейку, только более украшенную вышивкой и бисером. К женской тюбетейке сзади прикреплялась прозрачная накидка наподобие фаты. На широкое платье уйгурки надевали расшитые камзолы ярких цветов, а под платье — яркие шаровары.

Уйгурки очень ценили бижутерию. Каждая уйгурская женщина имела несколько комплектов бус, серьги с полудрагоценными камнями, кольца и браслеты.

Законодательницы мод Уйгурки считаются одними из первых среднеазиатских женщин, которые начали использовать декоративную косметику. При раскопках древнего города Нийа археологи нашли целый склад: в инкрустированных шкатулках и миниатюрных кожаных сумочках хранились костяные расчески, крохотные ножнички, жемчужные нити для волос и многое другое.

Но самое главное, уйгурские женщины использовали декоративную краску для бровей и ресниц, румяна, крема и помады. Например, сурьму женщины натирали специальной каменной палочкой до состоянии пудры, которой затем красили брови. Из различных природных красителей изготавливались румяна и белила, а помада представляла собой смесь киновари и природного жира, что делало ее водостойкой.

Яркий макияж уйгурских женщин на многие века утвердился как основной в огромном Китае. Белые лица с чёрными бровями, круглыми румянами на щеках и кроваво-красными губами сотни лет считаются каноном китайской женской красоты.