Что такое SPF-защита в средствах от загара и зачем она нужна?

Не стоит забывать о том, что Солнце является не только источником тепла и витамина D, но и мощнейшим источником ультрафиолетового излучения, которое способно привести к старению кожи или даже к раку. А загар — очень опасное удовольствие. Но кто не хочет поваляться на солнечном пляже жарким летом? Для того, чтобы снизить риски и не навредить своей коже, принято использовать солнцезащитные крема, лосьоны или спреи. И главный показатель, на который стоит обращать внимание — SPF.

SPF — это фактор защиты от солнца. Это вещество поглощает ультрафиолет и не допускает получение солнечных ожогов. На упаковках с кремами всегда должен указываться уровень защиты, согласно которому человек выбирает подходящее ему средство. Наверняка вы видели косметические средства с разной степенью защиты — 10, 20 30, 50 на упаковке с кремом от загара. Они показывают примерное действие средства. К примеру, крем с SPF-10 защищает кожу несколько часов, а SPF-50 действует до 5 часов.

Другой показатель, который показывают эти цифры — примерное количество УФ-лучей, которые крем способен нейтрализовать.

К средствам с базовой поддержкой можно отнести крема с SPF от 2 до 4. Они нейтрализуют 50-70% лучей, которые попадают на нашу кожу. Средства со средней степенью защиты — крема с SPF 4-10. Чаще всего с такой цифрой можно найти простые увлажняющие крема, пудры или тональные средства. Для безопасного отдыха на пляже достаточно выбрать крем с 10-20 SPF. Он будет нейтрализовать до 95% УФ-лучей. Впрочем, существуют и более серьезные щиты от Солнца — с SPF 20-50 и они на 100% оберегают вашу кожу от вредного воздействия небесного светила.

Людям, чья кожа склонна к обгоранию, предпочтительней использовать средсва, SPF на которых выше 20, а любителям загара со смуглой кожей лучше выбирать средство с SPF-10. Для ежедневного использования (в любое время года, если вы выходите на улицу) подойдут крема с базовой защитой. ​Не стоит полагать, что если вы с утра нанесли крем, то целый день будете в безопасности. В случае, если вы отдыхаете на пляже, лучше обновлять крем на теле каждые пару часов. А если вы любите купаться, то мажьтесь кремом еще чаще.

Теперь вы понимаете, что солнцезащитное средство с любым уровнем SPF способно защитить от УФ-лучей. И лучше немного SPF, чем вовсе без него.

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Маленьким деткам лучше вовсе отказаться от загара. С осторожностью к солнцу должны относиться и будущие мамы. Главное — не допустить солнечных ожогов. Ведь несмотря на моду на темный загар, он не является здоровым признаком. Важно защищать от солнечных ожогов всевоможные кожные образования и пигментные пятна, чтобы они не переродились в злокачественные опухоли.

Согласно мнению специалистов, свелокожим и свеловолосым следует дозировать пребывание на солнце. То же правило касается рыжеволосых людей с голубыми или серыми глазами, а также людей с большим количеством веснушек или родинок.