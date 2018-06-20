7 правил, которые помогут избежать высыпаний на коже после перелета

Следите за своим питанием

За 2-3 дня до вылета постарайтесь отказаться от тяжелой пищи — это снизит вероятность воспалений. В самолет возьмите свою еду (орехи и сухофрукты отлично подойдут) либо заранее позвоните в авиакомпанию и закажите диетическое питание. В чужой стране не бросайтесь в гастрономический разврат и не пытайтесь сэкономить в ресторанах быстрого питания.

Снимите макияж

В самолете сухой кондиционированный воздух. Уровень влажности опускается до 20%. Для сравнения: в Москве средняя влажность воздуха — 70%. Как результат, кожа впитывает всю влагу из тонального крема, и он начинает скатываться. Примерно через час полета появляются стянутость и видимые шелушения. В общем, ничего хорошего. Поэтому, сев в самолет, аккуратно снимите макияж мицеллярной водой. Если же вы прибываете с корабля на бал, доставайте косметичку уже после того, как самолет начнет посадку.

Увлажняйте кожу правильно

Ваша главная бьюти-задача в самолете — не пересушить кожу. Многие считают, что лучше всего она решается орошением термальной водой. Мы вас разочаруем: использование спреев с водой в самолете дает обратный эффект — обезвоживание. В сухом воздухе жидкость активно испаряется, захватывая влагу с поверхностных слоев кожи. Но если все же очень хочется освежиться, обязательно нанесите сыворотку или крем на слегка влажное лицо.

Захватите матирующие салфетки

В ответ на сухость кожа начинает выделять больше жира, но блеск — еще полбеды. Настоящая проблема начинается, когда поры закупориваются жиром и слоем омертвевших клеток кожи. Тогда точно: привет, прыщи. Чтобы удалить излишки жира, аккуратно промокните лицо матирующей салфеткой. Выбирайте те, что содержат экстракт чайного дерева или розмарина: они не только матируют, но и оказывают антибактериальный эффект.

Не забывайте санскрин

Мечтаете занять место у окна? Подумайте еще раз, так ли вам нужны фото облаков в «Инстаграм». На высоте 10 тысяч метров вы гораздо ближе к солнцу, а облака, над которыми вы летите, отражают ультрафиолетовые лучи во всех направлениях. Нет, толстое стекло иллюминатора вас не спасет. Ученые доказали, что UVA-лучи способны проходить сквозь окна и проникать глубоко в кожу. Поэтому наносите защиту от солнца с SPF 30 и при длительном перелете обновляйте слой каждые 2-3 часа. Бонус: санскрин создаст плотный барьер, который защитит кожу от быстрой потери влаги и натиска бактерий на борту самолета.

Не паникуйте

Авиаперелеты заставляют многих из нас нервничать: нужно 10 раз проверить документы, пройти все пункты контроля, вписаться в багажный лимит. Стресс сопровождается выработкой гормона кортизола и может усугубить любые проблемы с кожей, включая акне. Во время полета постарайтесь расслабиться. Послушайте приятную музыку, полистайте свежий SNC или досмотрите наконец сезон любимого сериала. Только не пытайтесь успокоить нервы алкоголем — так вы усилите обезвоживание.

Отшелушивайте кожу

Как только окажетесь в отеле, не спешите наносить на лицо тканевую маску. Сначала тщательно очистите кожу: умойтесь вашей привычной пенкой и сделайте легкий кислотный пилинг. Так вы удалите омертвевшие клетки кожи и предотвратите закупоривание пор. Нанесенные после увлажняющие средства проникнут в кожу быстрее и глубже.