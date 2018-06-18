5 главных ингредиентов в средстве с spf

Кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев и врач-дерматокосметолог Виктория Гончарук рассказали, какие ингредиенты искать на этикетках с кремами SPF, а каких лучше избегать.

Блэк-лист

Существует несколько десятков химических фильтров, а некоторые опасны лишь потенциально — ученые предполагают, но не располагают необходимой доказательной базой. Есть и те, которые действительно стоит отправить в черный список. Benzophenone-3, например, один из них. Недавние исследования показали, что это вещество может проникать в кровоток и негативно влиять на эндокринную систему. Кроме того, это достаточно сильный аллерген. В современных средствах его практически не используют. И все же, будьте бдительны — официально он не запрещен.

Oxybenzone

Действует, как эстроген и может вызвать аллергию. Этот компонент найден в большинстве средств, действительно хорошо поглощая ультрафиолетовое излучение. Но, вместе с тем, он таит в себе самую большую опасность. Исследование, проведенное сотрудниками Института фармакологии и токсикологии Цюриха , определило его возможность способствовать росту раковых клеток. Ученые из США установили, что он вызывает митохондриальный стресс, который может стать одной из причин старения организма.

Para-aminobenzic (на этикетках обозначается как PABA)

Фильтр, сильно раздражающий кожу, Octinoxate также, как и Benzophenone-3, влияет на гормональный фон.

Ретинилпальмитат

Это химическое соединение — разновидность витамина А. Пока нет ничего криминального, однако исследование, проведенное институтами США, предполагает, что ретинилпальмитат может ускорить развитие опухолей кожи, даже при отсутствии солнечного света.

Зеленый свет

Есть химические фильтры, к которым ни у химиков, ни у дерматологов нет никаких претензий.

Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine

Это стабильное и безопасное вещество, надежно защищающее от излучения всех типов. «Индульгенцию» ему подарила Европейская комиссия по косметической продукции и непродовольственных товаров (SCCNFP). Именно она проверила исследование этого компонента на безопасность и пришла к выводу, что можно не опасаться за свое здоровье при его использовании.

Ecamsule (Mexoryl SX)

Надежный и безопасный защитник от UVA-излучения. История у этого вещества относительно недолгая — молекулу впервые запатентовала компания L’oreal в 1982 году. FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) одобрило его только в 2006 году — мексорил используется в косметике с SPF недавно (еще о SPF можно почитать здесь). Он защищает кожу от излучения с длиной волны 290-400 нанометров. Правда, его действие не распространяется на весь спектр УФ-лучей, поэтому мексорил встречается на упаковках в «паре» с другими фильтрами.

Avobenzone

Не влияет на гормональную систему и действует только на поверхности кожи. Это синтетическое вещество из группы бензофенолов. Он поглощает вредное УФ-излучение, превращая его в инфракрасное. Авобензон — частый «гость» в солнцезащитных кремах. Он хорошо справляется с возложенной на него функцией и при этом безопасен для организма — входит даже в состав детских кремов в возрастной категории 6+.

Противовоспалительные компоненты

Противовоспалительные ингредиенты — важная составляющая кремов с SPF. При высоких температурах и обильном потоотделении создаются идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов. Ищите в составе экстракт зеленого чая, ромашки, алоэ.

Пантенол

Декспантенол — предшественник пантотеновой кислоты. Вещество принимает участие в метаболических процессах, способствует регенерации поврежденной кожи и слизистых оболочек. Пантенол быстро абсорбируется, ускоряя рубцевание. Вещество не токсично и полностью выводится из организма. И, да, это первая помощь при ожогах!