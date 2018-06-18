Австралиец нашел булавку и волосы в обеде KFC

Житель австралийского Мельбурна Джейми Аллен обнаружил в обеде KFC булавку с волосами и поделился фотографиями в Facebook, сообщило издание The Sun.

Свои впечатления он описал так: «KFC, я поклонник вашей сети со стажем, но жалуюсь впервые. После сегодняшнего посещения ресторана в Кранбурне у меня есть вопрос. Булавка с волосами — это две ваши обещанные секретные специи?»

Отмечается, что это не первая подобная находка в обедах знаменитой сети. Несколькими днями ранее еще один любитель курицы Жадео Жене нашел в курице две волосины и задался вопросом — предусмотрены ли в заведениях головные уборы. Соответствующие фотографии в социальной сети он сопроводил комментарием: «Я, как и моя семья, как и многие другие австралийцы, много лет ел вашу еду. Но недавний визит в ресторан закончился ужасно, потому что в курице застряли длинные волосы то ли каштанового, то ли красного цвета».

Представительство KFC в Австралии , в свою очередь, обещало разобраться с инцидентом и выразило обеспокоенность случившимся, добавив, что подача еды хорошего качества с соблюдением самых высоких стандартов является для компании первостепенной задачей.

Ранее сообщалось, что КFC планирует открыть старт продаж вегетарианских куриных крылышек и ножек. Они будут сделаны не из мяса, но по‐прежнему покрыты фирменной смесью из 11 трав и специй.