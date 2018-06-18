5 средств, которые незаметно сделают из вас суперзвезду

Элайнеры

Это ноу-хау в российской ортодонтии, которое одними из первых в Москве стали производить в клинике Eurokappa. Элайнеры выглядят как прозрачные каппы, которые изготавливаются по 3D-модели вашей челюсти. В отличие от брекетов устройство незаметно для окружающих и работает так же эффективно — в случае легких нарушений прикуса красивую улыбку можно получить уже через четыре-шесть месяцев. Кроме того, ухаживать за зубами намного проще — достаточно просто снять элайнер, почистить зубы обычной щеткой и надеть каппу обратно. Быстро, красиво, незаметно.

Жидкие колготки

Жаркое лето и офис — вещи почти несовместимые. Деловой этикет не позволяет носить красивые юбки на голые ноги, поэтому стоит присмотреться к японскому изобретению — жидким колготкам. Обычно это спрей, в состав которого входит легкий бронзатор, а также светоотражающие частицы и иногда витамины. Наносить его нужно на чистую сухую кожу и дать высохнуть до тех пор, пока средство не превратиться в тонкую пленку. Ножки приобретают красивый оттенок загара, кожа становится ровной, и как бонус — снят вопрос с зацепками на колготках в летний период.

Уплотняющий тоник для волос

Согласитесь, утром хочется как можно меньше времени тратить на укладку. Чтобы придать объем прическе и сделать волосы визуально гуще, можно воспользоваться специальным уплотняющим тоником — такой есть, например, у Aveda. Обращайте внимание, чтобы в составе была индийская ягода амла — она с древности используется в аюрведе для поддерживания здоровья волос. Применять средство проще простого — разделите влажные волосы на секции и с помощью спрея нанесите средство от корней до кончиков, после чего сделайте легкую укладку брашингом. Тоник не склеивает пряди, поэтому прическа будет смотреться максимально естественно. А освободившееся время можно посвятить неспешному потягиванию кофе и любованию из окна рассветом.

Силиконовые носки

Еще одно чудо-изобретение родом из Азии — силиконовые носки. За целый день ходьбы в закрытой обуви ступни не становятся лучше, поэтому можно перед выходом по делам нанести увлажняющий крем и надеть силиконовые носки, которые создадут эффект «спа» прямо в обуви. А чтобы кожа «дышала», производители предусмотрительно оснастили изобретение вентиляционными отверстиями. Отличный вариант для тех, у кого пяточки требуют интенсивного восстановления, или у кого просто не остается сил перед сном заниматься ухаживающими процедурами.

Заколка-спираль

Обладательницы длинных густых волос наверняка сталкивались с проблемой, когда шпильки не выдерживают весь объем красоты в одном пучке. Чтобы закрепить прическу на весь день, можно воспользоваться очень удобной заколкой-спиралью. Нужно просто вкручивать ее в прическу, чтобы закрепить локоны, и наоборот, выкручивать, чтобы распустить. Только не вытягивайте заколку как обычную шпильку — так вы рискуете повредить волосы.