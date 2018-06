Лучшие вещи для путешественника

Планировать путешествия в свой летний отпуск — это, пожалуй, одно из самых приятных занятий на свете. Выбор страны и маршрута, покупка билетов, а также множество других сопутствующих вещей погружают нас в атмосферу ожидания праздника не хуже, чем в канун Нового года. Другое дело, что не имея достаточно времени на подготовку, можно в спешке забыть о чем-то важном, что может вам пригодиться за тысячи километров от дома. Специально на такой случай мы составили гид по лучшим вещам для путешественника, с которыми будет комфортно и приятно наслаждаться новыми странами и впечатлениями. Для него: BQ-5008L Brave

Смартфон от компании BQ оснащен 5-дюймовым ударопрочным IPS-дисплеем с закругленным к углам 2,5D стеклом, что дало ему мощную защиту от царапин: смартфон выдержит падение экраном вниз с высоты 1,7 м и давление на него весом 30 кг. Технической основой смартфона выступает стабильный, доказавший свою высокую работоспособность 4-х ядерный чипсет Mediatek MT6737 с тактовой частотой 1,3 ГГц, а современная ОС Android™ 7.0 обеспечивает быстрое выполнение нескольких задач без зависаний и ошибок. Объем внутренних накопителей составляет 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти с возможностью дополнительного расширения до 64 ГБ. Для нее: BQ-6001L Jumbo

Большой безрамочный IPS-экран 6”смартфона создает эффект полного погружения в фильм или игру. Высокое разрешение экрана HD+ 1440*720 и поддержка яркости цветовой палитры обеспечивают высочайшее качество цветопередачи и удивительные визуальные эффекты. Благодаря новейшей технологии Panda Glass экран BQ-6001L Jumbo защищен от царапин и обладает повышенной ударопрочностью. Смартфон заключен в стильный металлический корпус, который подчеркивает элегантность модели, а также обеспечивает дополнительную прочность аппарата. Кроме того, смартфон поддерживает функцию быстрой зарядки, которая помогает полностью зарядить его всего за 3 часа! Для него: Braun Series 3 ProSkin

Обновленная электробритва Braun Series 3 ProSkin c тройной бритвенной головкой и технологией MicroComb обеспечивает быстрое бритье и великолепный комфорт коже. Двойные сеточки и встроенный промежуточный триммер делают бритье еще более тщательным и быстрым. Они эффективно срезают как длинные, так и короткие волосы всего одним движением. Для него: линейка American Crew

American Crew, лидер в категории профессионального мужского груминга, предлагает комплексный уход из 3 шагов: очищение с Beard Foaming Cleanser, кондиционирование с сывороткой для бороды Beard Serum, которая уже знакома поклонникам American Crew, и завершающий этап — стайлинг и уход с новым бальзамом Beard Balm. При этом Beard Foaming Cleanser выполняет сразу несколько функций: очищает и дезодорирует бороду, дает ощущение свежести, а бальзам для бороды Beard Balm совмещает несколько преимуществ: дисциплинирует, кондиционирует бороду, дарит ухоженный вид и подходит для стайлинга. Для него: LUNA go for men Шведский бренд FOREO представляет стильную и компактную щеточку для глубокого и бережного очищения кожи лица и предотвращения ее старения — LUNA™ go for men. Отличительные особенности нового гаджета — удобный размер с ватный диск и работа без подзарядки до 2 недель — делают его незаменимым помощником в путешествиях. Благодаря технологии T-Sonic™ и силиконовым щетинкам она мягко отшелушивает мертвые клетки, откупоривает поры, удаляет до 99,5% загрязнений и кожного жира и подготавливает кожу к более тщательному и плавному бритью. Для него и нее: Neoline X-COP 9700S

Новый гибрид Neoline X-COP 9700s со встроенными модулями GPS и ГЛОНАСС, оснащен уникальным фильтром Z-сигнатур и расширенной комплектацией, может спасти туриста от непредвиденных трат за нарушение скоростного режима не только в России , но и заграницей. В девайсе есть база полицейских радаров, которая включает в себя 45 стран. При этом в России радар-детектор оповещает даже о комплексах «Стрелка» и камерах «Автодория». Оптическая система из 6 стеклянных линз и угол обзора 135 градусов позволяют зафиксировать любую дорожную ситуацию и может запечатлеть всю поездку в формате Full HD: съемка может длиться до пяти часов без перерыва. Для нее: Gillette Venus Snap

Омрачить поездку может не только плохая погода или необходимость собирать чемодан, но и неподготовленная после холодов кожа ног. Выглядеть на все 100 и обрести мгновенную гладкость и шелковистость кожи поможет Venus Snap с технологией Embrace. Пять лезвий Embrace не пропускают практически ни единого волоска, что делает бритье максимально эффективным, а смазывающая полоска, которая активируется в воде, обеспечивает легкое скольжение. Кстати компактный прозрачный футляр Venus Snap из крепкого голубого пластика — незаменимая вещь! Он надежно держит бритву, имеет много отверстий для проветривания и сушки бритвы. Для него и нее: уход за кожей

Каким бы коротким, а уж тем более длинным ни было ваше путешествие, не стоит забывать о том, что коже в переездах требуется дополнительный уход. Перепады давления и влажности, смена климатических и часовых поясов, изменения в рационе и ритме жизни — все это в сумме образует мощный негативный фон для организма. Справиться с ним поможет комплексный уход за кожей, например, при помощи набора 8 шагов I’m Sorry For My Skin и коллагенового ролика для глаз Thalgo. Имея этот небольшой, но эффективный набор в дорожной сумке ваша кожа всегда будет выглядеть великолепно без особых хлопот. Для него: Braun MGK 3080

В новых наборах Braun с индивидуальными функциями ухода за лицом, головой и телом до 9 различных аксессуаров. Какую бы задачу перед новым набором для стайлинга ни ставили мужчины, она будет выполнена на профессиональном уровне. Триммеры могут адаптироваться под любые предпочтения своих хозяев и позволяют мужчинам свободно экспериментировать, чтобы найти именно свой стиль. В комплект наборов моделей MGK 3080 «9 в 1» также входит бритва Gillette Fusion ProGlide, которая обладает самыми тонкими и острыми лезвиями, обеспечивающими безупречное бритье и максимальный комфорт. Для него и нее: Oral-B GENIUS Rose Gold

Щетка Oral-B GENIUS Rose Gold не только позаботится о вашем здоровье, но и подчеркнет ваш уникальный стиль и индивидуальность. Она использует фронтальную камеру смартфона и оснащена встроенными датчиками, которые позволяют отслеживать ее передвижение в полости рта и контролировать весь процесс чистки зубов, не пропуская ни одной зоны. Для него: товары для путешествий по выгодной цене

KUPIVIP.RU — модная платформа распродаж. Это больше 1000 брендов без переплат. Здесь вы сможете найти все необходимое для коротких и длительных путешествий! Например, вместительный рюкзак North Face — не позволит забыть ничего важного, а куртка Nike всегда готова к любым вызовам походной стихии. Для нее: вещи для оптуска с комфортом

Наш выбор — комфорт и стиль в любой поездке. Набор с подушкой и шторами для глаз поможет чувствовать себя максимально комфортно в длинных перелетах, а от яркого солнца всегда защитят актуальные очки. Самое главное, что на сайте KUPIVIP.RU любые полезные вещи для поездки можно купить всегда со скидками!