7 простых трюков, которые заставят ваши волосы быстрее расти

Вы когда-нибудь встречали женщину, которая была бы удовлетворена своими волосами? И я нет. Волосы часто связаны с красотой и привлекательностью, поэтому большинство женщин всегда хотят сделать их еще немного лучше, что поможет превратить их волосы во что-то не самое привлекательное. МедикФорум решил выяснить, как отращивать волосы быстрее, толще и сильнее. Мы собрали все самые полезные советы по уходу за волосами, которые сделают их более длинными в короткий срок.

Как растут волосы?

Прежде чем мы доберемся до советов, давайте сначала попытаемся понять, как растут наши волосы. Рост волос имеет три стадии: анаген, катаген и телоген. Каждая линия волос имеет свою стадию развития. Стадия анагена является этапом роста и обычно длится от двух до шести лет. Стадия катагена происходит после фазы анагена и является этапом перехода или обновления для волосяных фолликулов. Фаза телогена — это фаза покоя, когда волосы перестают расти. Человеческие волосывырастают в среднем на шесть дюймов в год. Теперь, когда вы знаете о разных стадиях роста волос, давайте посмотрим, что мы можем сделать, чтобы стимулировать рост ваших волос.

Как ускорить рост волос?

1. Имейте здоровую и сбалансированную диету Диета, состоящая из продуктов, которые помогают росту волос чрезвычайна важна в этом вопросе. Листовые овощи, фасоль, семена, постная рыба и курица — все это отличные источники питания.

Здоровье волос, как и остальная часть вашего тела, зависит от питания. В то время как хороший шампунь и кондиционер необходимы для ухода за волосами, это не единственное требование. Волосы в основном состоят из белка и, следовательно, требуют белка, чтобы он наполнял их. Хорошо сбалансированная диета с высоким содержанием белка, витаминов и минералов является существенной в вопросе улучшения роста волос. Здоровая диета сделает все, чтобы ваши волосы получили все средства к существованию, чтобы расти долго и крепко, и стали блестящими и шелковистыми. Люди тратят так много денег на покупку различных продуктов для ухода за волосами, не обращая внимания на рацион. Но дело в том, что здоровая и сбалансированная диета содержит все питательные вещества и эфирные масла, необходимые для стимулирования роста волос. Поскольку волосы в основном сконструированы из белков, потребление белка важно для питания и оживления волос. 2. Делайте массаж кожи головы Массируйте кожу головы кончиками пальцев. Потом нагрейте столовую ложку кокосового масла. Опустите кончики пальцев в масло и ещемассируйте круговым движением.

Массаж головы — это не только приятно, но также помогает стимулировать кровообращение. Он также мобилизует масла из кожи головы, которые укрепляют корни и сохраняют ваши волосы влажными. Массаж кожи головы со стимулятором, таким как кокосовое масло, значительно увеличивает шансы, что волосы начнут расти активнее. Кокосовое масло наполнено необходимыми витаминами и питательными веществами и является естественным средством для волос. 3. Регулярно обрезайте волосы Посещайте салон один раз в три месяца и убирайте волосы и удаляйте секущиеся кончики. Хотя это может показаться странным для кого-то, кто хочет вырастить свои волосы, весьма важно, если вы хотите сбалансированного роста волос. Поврежденные волосы с секущимися кончиками, препятствуют росту и здоровью волос, вызывая истончение и поломку. Следовательно, регулярное увлажнение волос во избежание появления нездоровых концов необходимо для увеличения длины волос. Если у вас когда-либо были секущиеся кончики, вы знаете, какая это неприятность, особенно для людей с сухими или поврежденными волосами. Регулярная стрижка ваших волос обеспечивает сокращение количества секущихся концов и дает вашим волосам все шансы на рост. Тем не менее, убедитесь, что вы не переусердствуете. 4. Не слишком часто мыть Некоторые женщины убеждены, что единственный способ сохранить волосы красивыми и растущими — это мыть шампунем каждый день. Если это сделано неправильно, это может принести больше вреда, чем пользы. Использование шампуня для мытья волос каждый день заставляет волосы высыхать и терять большинство своих натуральных эфирных масел. Эти масла перемещаются с кожи головы по длине нитей, помогают сохранить влажность волос и необходимы для длинных волос. Хорошая привычка поддерживать график и мыть волосы четыре-пять раз в неделю максимум.

Массажируйте кожу головы мягко и правильно, пока шампунь улучшает кровообращение в волосистой части головы и способствует росту волос. Использование свободных от химических веществ шампуней, которые обогащены ингредиентами, удлиняющими волосы, помогают в эффективной очистке, а также сохраняют состав. Шампунь каждый день может обезвоживать волосы и отделять эфирные масла, необходимые для роста волос. Так как корни волос самые слабые, когда они мокрые, волосы следует мягко расчесывать. 5. Не слишком расчесывать слишком часто Чешите ваши волосы не более 5-10 минут каждый день. Опять же, большинство женщин убеждены в том, что секрет длинных и здоровых волос в том, чтобы постоянно их расчесывать. Есть и другие, которые боятся, что расчесывание волос приведет к падению и не расчесывает их совсем, если это явно не требуется. Истина где-то между этими крайностями. Расчесывание волос стимулирует кожу головы, выпускает натуральные масла и помогает распространять эти масла по длине. 6. Снизьте уровень напряжения Вы занимались особой заботой о своих волосах, деликатно относились к ним и все еще не видели результатов роста, которых вы хотели? Может высокий уровень стресса заставляет вас потерять все свои с трудом выращенные волосы. Сильный стресс является общей причиной выпадения волос, и это означает, что ваши волосы не растут полностью на стадии анагена. Стресс, вызванный физиологическими или психологическими факторами, отрицательно влияет на здоровье и рост волос. Это заставляет их потерять свою плотность и объем и делает их тусклыми и увядающими. Следует избегать стресса, регулярно практикуя упражнения йоги, медитации и снятия стресса. Вы должны следить, чтобы у вас было по меньшей мере восемь часов сна каждый день и делали то, что расслабляет ваш ум, например, чтение книги или прослушивание любимой музыки. 7. Измените подушку Замените свои старые хлопчатобумажные наволочки шелковыми. Если вы полны решимости максимально ускорить свой рост волос, тогда вы должны знать, что каждое небольшое преимущество, которое вы можете получить, в конечном итоге приведет к увеличению длины волос. В этом контексте рекомендуется переключаться с обычных подушек из хлопка на шелковые чехлы. Шелк более гладкий и вызывает меньше трения. Это означает, что вы проснетесь с меньшим количеством спутанных волос и, в целом, они будут сохранены. Ранее ученые рассказали 10 фактов о наших волосах.