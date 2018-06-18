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Почему подписчиков так разозлила прическа дочери Ким Кардашьян?
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Почему подписчиков так разозлила прическа дочери Ким Кардашьян? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
15 июня дочери Ким Кардашьян (37) и Канье Уэста (41) исполнилось пять лет. И семья Кардашьян-Уэст отправилась на праздничный пикник. Однако не все оценили прическу девочки — высокий конский хвост в стиле Арианы Гранде (24).
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Все привыкли к задорным кудряшкам Норт Уэст, и Twitter взорвался гневными комментариями по поводу ее выпрямленных волос: «Волосы Норт… Я надеюсь, они не продолжают выпрямлять их, а то она выглядит как Ким с этим хвостиком»; «Я ненавижу, когда Кардашьян выпрямляет волосы дочери. Она останется без волос еще до того, как ей исполнится 10»; «Я надеюсь, волосы Норт Уэст не повредились, она ведь еще такая маленькая…»; «Норт выглядит такой взрослой и красивой, но она еще не должна выпрямлять волосы».
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Вряд ли Ким прислушается к советам из Twitter, да и сама Норт Уэст, кажется, только рада помодничать с новой прической.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pochemu-podpischikov-tak-razozlila-pricheska-docheri-kim-kardashyan/
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