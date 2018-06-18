В России создан отечественный препарат для «уколов красоты»

Филлер для применения в косметологии разрабатывался в течение трех лет в рамках государственной политики импортозамещения. Сейчас же в эстетической медицине для коррекции возрастных изменений кожи применяются исключительно импортные дермальные наполнители.