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В России создан отечественный препарат для «уколов красоты»
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В России создан отечественный препарат для «уколов красоты» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Филлер для применения в косметологии разрабатывался в течение трех лет в рамках государственной политики импортозамещения. Сейчас же в эстетической медицине для коррекции возрастных изменений кожи применяются исключительно импортные дермальные наполнители.
Как рассказали "Российской газете" в Минпромторге, оригинальная рецептура продукта была разработана научно-исследовательской компанией — резидентом инновационного фонда «Сколково». В качестве стабилизатора структуры было использовано уникальное германий-органическое соединение, созданное по инновационной технологии, запатентованной в России, США, Европе, Канаде, Японии, Китае, Южной Корее и Австралии. Результаты проведенных исследований подтверждают, что отечественный филлер по своим свойствам возвращать коже упругость и эластичность, свойственную молодости, ничуть не уступает импортным аналогам.
Первая серийная партия препарата появится на рынке в конце августа. Производители обещают, что цена будет ниже, чем у импортных филлеров. «Мы уверены, что российские врачи-косметологи и их пациенты по достоинству оценят этот инновационный продукт, который займет свое место на рынке. В ближайших планах нашей группы компаний вывод на российский рынок еще нескольких инновационных косметических и медицинских препаратов, не имеющих мировых аналогов», — отметила президент компании-производителя Светлана Матело.
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