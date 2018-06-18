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Короткая стрижка и «мокрые» волосы: беременная Шейк сменила имидж
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Короткая стрижка и «мокрые» волосы: беременная Шейк сменила имидж 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
32-летняя Ирина Шейк решила поменять стрижку.
Ирина Шейк по-прежнему не комментирует упорные слухи о своей второй беременности, но при этом сигнализирует — ей нужны перемены. Как и многие женщины, начать супермодель решила с прически — теперь у Ирины короткое каре с длинной челкой.
Новый образ звезда продемонстрировала в своем микроблоге, опубликовав пару новых снимков. При этом Шейк позирует в черном жакете с очень глубоким декольте, показывая еще и аппетитный бюст.
Мнения комментаторов, как водится, разошлись. Одни отметили, что Шейк — та девушка, которой абсолютно все к лицу. Другие же назвали прическу ужасной и даже выразили надежду, что это всего лишь парик. А вам нравится новый имидж Ирины?
Фото: Instagram
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