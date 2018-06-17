10 способов отбелить зубы дома безопасно и эффективно

Мы все видим рекламные ролики зубных паст, где говорится о том, что вам потребуется только чистка для сверкающих белых зубов. Но действительно ли они работают?

Почему зубы желтеют?

Наличие блестящих белых зубов было для многих невозможной мечтой. Но это не так, поскольку у нас есть решение вашей проблемы. Сначала нам нужно узнать причину пожелтения зубов. Ваши зубы покрыты гладким слоем эмали, который обычно белый. Существует еще один нижний слой, называемый дентин (который имеет желтый цвет), который проявляется, когда эмаль изнашивается. Износ эмали является результатом определенного нежелательного образа жизни, диетических и гигиенических привычек. К ним относятся неадекватная чистка, чрезмерное потребление темных напитков, таких как чай или кофе, и даже курение. Другие привычки, которые могут повредить зубную эмаль, включают кусание ногтей и употребление слишком большого количества сладких напитков и соды. Кроме того, есть определенные продукты, которые могут вызвать окрашивание зубов. К ним относятся вино, чай, кола, спортивные напитки, ягодные морсы, соусы, сладости. Итак, теперь, когда мы знаем, что вызывает окрашивание зубов, давайте выберем средства для решения проблемы желтых зубов. Эти процедуры дадут вам сверкающие белые зубы в течение нескольких недель. Самое приятное то, что вам не нужно ничего покупать, чтобы получить ингредиенты. Все они доступны рядом с вами, на вашей кухне!

Простые домашние средства для отбеливания зубов

Сода для зубов

1 чайная ложка пищевой соды Размер зубной пасты размером с горошину

Смешайте чайную ложку пищевой соды с зубной пастой. Почистите зубы смесью. Прополощите рот теплой водой. Выполнение этой процедуры два раза в неделю даст отличные результаты. Сода обладает свойствами, необходимыми отбеливания зубов, которые делают ее идеальным средством для избавления от желтого цвета.

Дополнительный совет. Если смешивание соды и зубной пасты не сработает для вас, измените рецепт и смешайте пищевую соду с лимонным соком и уксусом. Это должно быть лучше. Скрабирование зубов содой в течение двух минут трижды в неделю сделает настоящее чудо. Апельсиновый пилинг для отбеливания зубов

Возьмите апельсиновую кожуру и протрите ее белой стороной по зубам. Пусть сок останется на ваших зубах в течение трех-пяти минут. Тщательно очистите зубы, чтобы удалить остатки сока или целлюлозы.

Делать это можно каждый вечер, прежде чем ложиться спать почти неделю, это поможет вам избавиться от желтизны вашей эмали. Апельсинова кожура имеет витамин С, который обладает осветляющими свойствами, что помогает вам отбеливать зубы. Перекись водорода для отбеливания зубов

1 колпачок, полный перекиси водорода Стакан теплой воды Смешайте колпачок с перекисью водорода в стакане теплой воды. Возьмите его в рот на пару минут для более белых зубов. Включите процедуру использования пероксида водорода в ваш обычный режим ухода за зубами в течение от недели от 10 дней, чтобы увидеть видимые результаты.

Перекись водорода обладает отбеливающими свойствами и, таким образом, помогает в отбеливании зубов. Лимон для отбеливания зубов

1 лимон 2 чайные ложки соли

Возьмите лимон и выжмите его сок. Смешайте этот сок с двумя чайными ложками соли, чтобы сделать пасту. Теперь втирайте эту смесь в зубы. Делайте скрабирование интенсивным. Пусть средство останется на пару минут. Смойте теплой водой.

Используйте эту смесь два раза в неделю, пока не начнете видеть эффективные результаты. Лимон обладает отбеливающими свойствами, которые могут помочь отбеливать ваши пожелтевшие зубы. Осторожно — Лимон содержит лимонную кислоту, которая может разрушить зубную эмаль при чрезмерном употреблении. Соль для отбеливания зубов

1 чайная ложка соли Кусочек зубной пасты размером с горошину

Возьмите кусочек вашей зубной пасты размером с горошину и добавьте чайную ложку соли. Теперь чистите зубы этой смесью, как обычно.

Замените обычную процедуру использования щетки на чистку солью и зубной пастой, пока не увидите результаты. Соль отлично подходит для ваших зубов, потому что это поможет вам восполнить потерянные минеральные вещества в зубах; таким образом, не только очищая зубы, но и делая их сильнее. Альтернативный совет. Вы также можете использовать пасту из соли и пищевой соды, чтобы получить аналогичные результаты на ваших зубах.

Базилик для отбеливания зубов

Вам потребуется горстка листьев базилика.

Высушите листья базилика на солнце в течение двух часов. После этого сделайте пасту листьев и смешайте ее с обычной зубной пастой. Чистите зубы этой смесью. Замените обычную процедуру чистки этим, и вы обязательно увидите изменение через неделю. Уголь для отбеливания зубов

1 чайная ложка древесного угля Зубную пасту размером с горошину.

Возьмите чайную ложку древесного угля и смешайте его с пастой размером с горошину. Чистите зубы этой смесью. Делайте это дважды в день, ежедневно, пока не увидите видимые изменения. Большинство пищевых продуктов, которые мы едим, имеют в них дубильные вещества, и они могут быть эффективно удалены активированным углем. Пористая поверхность древесного угля собирает нежелательный материал и удерживает их в порах, оставляя вокруг него чистоту. Это не влияет на эмаль ваших зубов.

Маргоза для отбеливания зубов

От 3 до 4 капель масла Маргозы Зубную пасту размером с горошину

Смешайте три-четыре капли масла Маргозы с обычной зубной пастой размером с горошину. Чистите зубы этой смесью. Чистка дважды в день с этой смесью, а не только вашей обычной зубной пастой, покажет заметные результаты уже скоро. Маргоза известна своими удивительными лечебными свойствами в Аюрведе, одним из которых является отбеливание зубов. Этот маленький лайфхак для и ухода за полостью рта передавался из поколения в поколение. Банановая маска для отбеливания зубов

1 банановая кожура

Возьмите кожуру банана и протрите его по зубам в течение двух-трех минут. Оставьте на несколько минут. Потом почистите зубы обычной щеткой. Делайте это дважды в день, пока не увидите изменение цвета ваших зубов. Банановая кожура имеет такие минералы, как калий, магний и марганец, которые помогают отбеливать зубы. Ранее ученые рассказали, как отбелить зубы активированным углем.