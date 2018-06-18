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Facebook научилась открывать глаза на фото
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Facebook научилась открывать глаза на фото 

Ferra.ru 3 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Разработчики социальной сети Facebook создали алгоритм на базе нейросетей, способный исправлять неудачные фото, где модель моргнула и представлена с закрытыми глазами. Алгоритм может «открыть» глаза на основании одного такого неудачного фото.
Разработчики натренировали нейросеть не только распознавать закрытые глаза на фотографиях, но и заменять их подходящими открытыми глазами, а затем ретушировать результат. В процессе учитываются такие параметры, как ракурс, освещение, макияж и так далее.
Подобные алгоритмы часто далеки от совершенства. Как можно заметить на иллюстрации, искусственный интеллект не понимает многих важных вещей, например, что открытие глаз не должно изменять цвет кожи вокруг, или что ресниц не должно вдруг оказаться слишком много.
На иллюстрации слева направо представлены фото человека с открытыми глазами, неудачное фото, с которым работают, результат алгоритма Photoshop и результат нового алгоритма. Разработка Facebook выдаёт заметно более реалистичный результат, чем Photoshop — глаза не выглядят вырезанными из другого изображения, без очевидных сшивок и несовпадения цветов.
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