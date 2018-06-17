4 суперстильные прически, которые ты легко сделаешь за 5 минут

Совершенно не обязательно идти к топ-стилисту ради шикарной укладки. Эти прически ты сможешь сделать сама!

Красивая прическа за 5 минут своими руками 1. Каскад

Шаг за шагом:

Отдели треугольную прядь на лбу и накрути ее на крупную плойку Завяжи ближе к корням эту прядь тонкой резинкой Расчеши остальные пряди от корней к кончикам, поднимая концы вверх, чтобы придать волосам объем Слегка начеши завязанную резинкой прядь Перекинь хвостик на лицо, зафиксируй у лба с помощью невидимки, а затем снова перекинь назад Зафиксируй с помощью лака для волос

2. Коса-корона

Шаг за шагом:

Как сделать красивую прическу за 5 минут? Начни плести «датский колосок» из половины волос: основное его отличие от обычной косы — пряди перекрещиваются не сверху, а снизу. Кончик косы зафиксируй резинкой. Так же заплети вторую половину волос, двигаясь во встречном направлении Уложи косы одну над другой, зафиксируй невидимками Пальцами распуши косы, чтобы придать им дополнительный объем.

3. Хвост-пучок

Шаг за шагом:

Завяжи волосы в классический «конский хвост» Закрути хвост в жгут настолько туго, насколько сможешь и сделай один оборот вокруг резинки Зафиксируй получившуюся прическу шпильками или заколками Снова начни закручивать хвост в жгут, сделай оборот вокруг основания, но уже шире: охватывая предыдущую конструкцию. Кончики волос оставь свободными. Быстрая прическа готова за 5 минут!

4. Узелки

Шаг за шагом:

Делаем прическу за 5 минут поэтапно: для начала отдели нижнюю заднюю часть волос от уха до уха Раздели оставшиеся пряди так, как показано на фото Отделенную нижнюю прядь раздели пополам и завяжи на узел Зафиксируй невидимкой Проделай то же самое с остальными прядями Как только дошла до лба, начинай двигаться в обратном направлении, связывая узелками свободные концы волос.