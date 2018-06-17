Ещё
Ууу, дача! 18 звездных причесок для уикенда за городом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ууу, дача! 18 звездных причесок для уикенда за городом 

BeautyHack.ru 3 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Легкие прически для легких выходных — со стилистом Александром Куклевым учимся у звезд!
Синди Кроуфорд
Тейлор Хилл
Хейли Болдуин
Алессандра Амбросио
Поппи Делевинь
Соня Эсьман
Эмили Ратаковски
Лили-Роуз Депп
Ирина Шейк
Блейк Лавли
Марго Робби
Жозефин Скривер
Гвинет Пэлтроу
Елена Перминова
Кьяра Ферраньи
Вера Брежнева
Сара Джессика Паркер
Наталья Бардо
Объем
Если у вас не такие густые волосы, как у Синди Кроуфорд, укладки с объемом у корней всегда спасают. С такой укладкой вам будет удобно ехать за город два часа в машине. Еще один бонус — можно не мыть голову пару дней.
Как создать надежный, но естественный объем? Вам понадобятся специальные средства, но техника создания достаточно проста. На чистые влажные волосы в прикорневой зоне нанесите уплотняющий спрей Maximista Thickening Spray, Oribe, по длине — несколько капель геля Signature Gel Serum Radiance, Magic And Hold, Oribe. Наклоните голову вниз и на средней температуре фена высушите волосы, руками поднимая прикорневую зону. Протяните концы круглой расческой, встряхните головой — объем готов. На улице ветер сделает эффект мягче и естественнее.
Текстуры
Для отдыха за городом прямые волосы не всегда удобны, поэтому возьмите с собой универсальный стайлер для накрутки волос Wand, Cloud Nine. Накрутите их в хаотичном порядке, взбейте локоны руками и нанесите на прикорневую зону сухой шампунь Caviar Anti-aging Dry Shampoo, Alterna. Такая укладка продержится все выходные.
Плетения
В последнее время стали актуальны тугие косы с одной из сторон височной зоны. Но кто сказал, что на этом нужно останавливаться? Добавьте цвета с помощью мелков Color.Bug, Kevin Murphy. Они смоются при первом же мытье — на работу пойдете со спокойной душой.
Пучки
Пучки — это вторая жизнь вашей объемной укладки. Сделайте все то же самое, что написано в первом пункте, а к концу дня возьмите четыре шпильки и соберите пряди в мягкий пучок. Для дополнительной текстуры по длине волос можно распылить сухой спрей Dry Texturizing Spray, Oribe.
Пляжные волны
Если вы хотите эффект, как будто весь день катались на серфе в океане, сделайте пляжные волны. Сверните волосы в жгут и распылите спрей Apres Beach Wave and Shine Spray, Oribe. Распустите жгут, наклоните голову вниз и, взбивая волосы руками, нанесите спрей еще раз. Законченный вид укладка приобретет во время прогулки.
Я свободна! 25 модных стрижек для нового романа
Интервью и текст: Ольга Кулыгина
BeautyHack.ru: последние новости
Советует блогер: как ухаживать за волосами летом Прощай, школа: как собраться на выпускной? Микроблейдинг: все, что вы должны знать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гей-парад в Киеве продлился всего 20 минут543
Голикова анонсировала «обеление» зарплат151
Изнасилованная в Боливии россиянка добилась наказания189
Между Россией и Ираном усилились противоречия в Сирии37
ВСУ перебросили в Донбасс «Осу»54
Видео
02:26
ВСУ перебросили в Донбасс «Осу»
В мире Войска
00:50
Запуск «Искандером» баллистической ракеты попал на видео
Армия
11:50
Голикова анонсировала «обеление» зарплат
Экономика Личный счет
01:00
Россиян встревожил след в небе
Общество
01:33
«Бок о бок с сирийцами без всяких притеснений»
Ближний Восток Статьи
00:45
Гей-парад в Киеве продлился всего 20 минут
В мире Украина
05:10
Конфликт из-за дачи Баталова вспыхнул с новой силой
Шоу-бизнес
00:26
Названа причина крушения поезда в Казахстане
Происшествия В мире
00:12
Шнуров пытается забыть Матильду
Шоу-бизнес
04:51
Названа цель пенсионной реформы в России
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение