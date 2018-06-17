Ууу, дача! 18 звездных причесок для уикенда за городом

Легкие прически для легких выходных — со стилистом Александром Куклевым учимся у звезд!

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Блейк Лавли

Жозефин Скривер

Кьяра Ферраньи

Объем

Если у вас не такие густые волосы, как у Синди Кроуфорд, укладки с объемом у корней всегда спасают. С такой укладкой вам будет удобно ехать за город два часа в машине. Еще один бонус — можно не мыть голову пару дней.

Как создать надежный, но естественный объем? Вам понадобятся специальные средства, но техника создания достаточно проста. На чистые влажные волосы в прикорневой зоне нанесите уплотняющий спрей Maximista Thickening Spray, Oribe, по длине — несколько капель геля Signature Gel Serum Radiance, Magic And Hold, Oribe. Наклоните голову вниз и на средней температуре фена высушите волосы, руками поднимая прикорневую зону. Протяните концы круглой расческой, встряхните головой — объем готов. На улице ветер сделает эффект мягче и естественнее.

Текстуры

Для отдыха за городом прямые волосы не всегда удобны, поэтому возьмите с собой универсальный стайлер для накрутки волос Wand, Cloud Nine. Накрутите их в хаотичном порядке, взбейте локоны руками и нанесите на прикорневую зону сухой шампунь Caviar Anti-aging Dry Shampoo, Alterna. Такая укладка продержится все выходные.

Плетения

В последнее время стали актуальны тугие косы с одной из сторон височной зоны. Но кто сказал, что на этом нужно останавливаться? Добавьте цвета с помощью мелков Color.Bug, Kevin Murphy. Они смоются при первом же мытье — на работу пойдете со спокойной душой.

Пучки

Пучки — это вторая жизнь вашей объемной укладки. Сделайте все то же самое, что написано в первом пункте, а к концу дня возьмите четыре шпильки и соберите пряди в мягкий пучок. Для дополнительной текстуры по длине волос можно распылить сухой спрей Dry Texturizing Spray, Oribe.

Пляжные волны

Если вы хотите эффект, как будто весь день катались на серфе в океане, сделайте пляжные волны. Сверните волосы в жгут и распылите спрей Apres Beach Wave and Shine Spray, Oribe. Распустите жгут, наклоните голову вниз и, взбивая волосы руками, нанесите спрей еще раз. Законченный вид укладка приобретет во время прогулки.

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