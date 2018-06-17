Кошачий наполнитель вместо пилинга и еще 6 вредных бьюти-советов от звезд

Сьюки Уотерхаус: кока-кола вместо ополаскивателя для волос

Модель никак не могла найти подходящий ополаскиватель для волос. После мытья ее пряди выглядели тусклыми и безжизненными. И тут она решила попробовать популярный совет из Сети — начала ополаскивать волосы кока-колой. «Они сразу стали такими блестящими, а еще хорошо ложатся даже без укладки», — рассказала Сьюки.

В чем подвох: в напитке содержится большое количество сахара — именно он придает волосам пресловутый блеск, заставляет их лежать, как вы захотите. Когда не было изобилия стайлинг-средств, голливудские стилисты делали звездам укладки именно на основе сахара.

Звучит все радужно, но кока-кола может очень навредить здоровью волос и коже головы. Сахар плохо вымывается, будет накапливаться, создавать на коже пленку, что приведет к закупорке пор, а в дальнейшем и к выпадению волос. Плюс газировка вызывает нарушение кислотности кожи, да и аллергические реакции на состав никто не отменял.

Актриса признавалась в интервью журналау Vogue UK, что никак не может найти средство, которое бы избавило ее блонд от ужасных желтых и зеленых пигментов (появляются со временем). Она долго искала идеальный продукт и нашла — им оказался кетчуп. Его Сиенна использует как осветляющую маску для волос. «Именно этот продукт фактически вернул мои волосы к жизни», — заявила Миллер.

В чем подвох: эксперты не понимают, почему кетчуп может осветлить волосы. Например, в специальных фиолетовых шампунях для блондинок некрасивые оттенки удаляют фиолетовые пигменты или определенный процент перекиси. Не верим, что Сиенне эти средства не помогли.

А вот кетчуп мог сильно навредить, ведь помимо томатов в продукте содержится масса других компонентов, которые могут вызвать раздражение и сильнейшую аллергию.

К тому же мы никогда не замечали, что у Сиенны есть хоть какие-то изъяны в окрашивании. Возможно, актриса просто раздула эту историю, чтобы о ней написали. А то информации о Сиенне в прессе что-то мало в последнее время.

Бейонсе: клей в качестве геля для бровей

Бейонсе давно следует тренду на натуральные густые брови. Чтобы они выглядели аккуратно, ее стилист использует… клей. Он говорит, что это средство работает лучше, чем любой гель, и фиксирует брови даже в жаркую погоду.

В чем подвох: такие эксперименты могут оставить вообще без бровей, а компоненты в составе клея вызвать сильнейшую аллергию.

Блейк Лайвли: майонез для блеска волос

Блейк говорит, что именно майонез, а не дорогостоящие маски, помогает ей вернуть блеск волосам и укрепить их. «Моя мама научила меня этому рецепту. Я смешиваю майонез и оливковое масло и наношу на волосы по длине перед душем. Затем смываю маску шампунем — волосы становятся гладкими и шелковистыми», — рассказала Лайвли.

В чем подвох: самое интересное, что эксперты одобряют этот рецепт, но с одной оговоркой: майонез нужен домашний, а не покупной. В составе продукта должно быть растительное масло, яичный желток, горчица и уксус. Гладкость волосам придает уксус, смягчает яичный желток. А вот в магазинном майонезе могут быть дополнительные компоненты, которые навредят здоровью волос.

Кстати, злоупотреблять таким домашним рецептом нельзя, особенно если у вас сухие волосы. Уксус может их пересушить.

Актриса клянется, что именно умывание с оливковым маслом помогло ей смягчить кожу и избавиться от угрей. Никакие другие косметические суперпродукты не справились с проблемой.

В чем подвох: оливковое масло относится к категории комедогенных, его нельзя использовать в чистом виде. Продукт может привести к развитию угревой болезни и тяжелой форме акне. Зачем же Хлое обманывает, может, ей заплатили производители оливкового масла?

Леди Гага: скотч для фейслифтинга

Эпатажная певица привыкла поражать публику: она говорит, что для разглаживания морщин и профилактики брылей предпочитает не инъекции красоты или дорогостоящую косметику, а простой скотч. Она натягивает с помощью скотча морщинки вокруг глаз, наклеивает его на шею и под подбородок. «Для меня это своего рода медитации, так я формирую свое лицо», — поделилась Гага с журналистами.

В чем подвох: с помощью подобных манипуляции можно сильно растянуть кожу, нарушить процессы кожного дыхания и питания, а еще заполучить аллергию.

Скорее всего, Гага лукавит, ведь известно, что она делала пластику, не гнушается ботоксом и аппаратными процедурами. А скотч, мы верим, вполне может быть частью ее концертного костюма.

Снуки: кошачий наполнитель как скраб для лица

Американская актриса так же, как и Гага, любит эпатировать. Однажды она заявила журналистам, что часто пользуется советами красоты из Сети. На одном из форумов Снуки прочитала рецепт идеального пилинга для кожи — и не преминула им воспользоваться.

Для его создания она берет наполнитель для кошачьего туалета, смешивает его с водой — и скраб готов. Снуки говорит, что кожа после этого средства у нее стала идеально гладкой и нежной.

В чем подвох: так можно поранить кожу (наполнитель, даже смешанный с водой, достаточно жесткий), занести инфекцию, да и навредить здоровью по полной программе (неизвестно еще, что за дополнительная химия есть в составе). Снуки, лучше добавь наполнитель в туалет коту.

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