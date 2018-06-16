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5 новых средств для ухода за зубами, на которые стоит обратить внимание
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5 новых средств для ухода за зубами, на которые стоит обратить внимание 

Журнал ОК! 2 часа назад
Никогда не было и вот опять. Мы решили, что пора снова поговорить о зубах и выбрали для вас самые мощные (и местами странные) средства для гигиены зубов.
Система отбеливания 3D White Luxe «Совершенство», Oral B x Blend-a-Med  Вы ведь уже знаете, что правильный уход за кожей состоит как минимум из двух шагов. Blend-a-Med предлагает применить этот подход к уходу за полостью рта с двухступенчатой системой 3D White Luxe, в которую входит зубная паста и усилитель отбеливания. Кстати, в качестве полезных дополнений они включили в серию удобную зубную щетку и ополаскиватель.
Зубная щетка с искусственным интеллектом Issalexa, Foreo
Foreo перепрошили свою знаменитую щетку Issa, и теперь она умеет разговаривать. Кроме шуток, новинка не только обеспечивает эффективный уход за полостью рта, но и определяет настроение через анализ слюны, и, исходя из полученных данных, проецирует фразы поддержки. А теперь просто дайте этой мысли настояться.
Зубная паста Biocomplex «Активная защита», R. O. C. S.
Паста содержит уникальный запатентованный комплекс EnzymeComplex, который эффективно и бережно растворяет мягкий зубной налет (основную причину развития кариеса). Кроме того, качественная и бережная чистка способствует лучшему усвоению минералов тканями зуба. А еще паста настолько деликатная, что пользоваться ей можно хоть каждый день.
Зубная паста «Безопасное отбеливание», Colgate
Формула новый пасты содержит активную пену и лишена грубых абразивных компонентов. Это всё помогает ей бережно удалять потемнения на эмали для естественно белой улыбки, не вызывая неприятных ощущений у зубов.
Ополаскиватель в таблетках, Lush
Lush вывели полоскание рта на новый уровень. Бренд, известный манией делать твердым всё, что раньше было жидким, не сделал исключение и при производстве ополаскивателя для зубов: вместо классической мятной жидкости Lush предложили нам шипучие таблетки с разными вкусами.
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