4 простых способа отрастить волосы

В среднем наши волосы растут по сантиметру в месяц, что в большей степени зависит от генетики, но в наших руках все же есть возможность ускорить этот процесс.

Для того чтобы достичь быстрого роста волос, стоит разобраться в том, как этот процесс происходит. Каждый волос растет из одного фолликула, и, в зависимости от генетических особенностей, на твоей голове может находиться от 90 до 150 тысяч фолликул. Фолликулы — органы кожи, которые помогают вырабатывать волосы и выращивать их. Кровь из кровеносных сосудов на коже твоей головы питает корень, появляющийся в фолликуле, а значит, создает больше клеток. Чем лучше стимулируется производство, тем быстрее растут твои волосы. Всего производство волос проходит через три фазы:

Анаген или фаза роста Это самая активная фаза, во время которой волос появляется на поверхности кожи и продолжает свой рост. Чем дольше волосы остаются на этой фазе, тем дольше они будут развиваться, и хоть все зависит от генетики, это может длиться от двух до шести лет.

Катаген Переходная фаза, во время которой фолликул сжимается и перестает питать волос. Клетки прекращают делиться и начинают роговеть.

Телоген Фаза покоя, во время которой фолликул бездействует, а волос просто закреплен на месте. В зависимости от силы самого корня он может через какое-то время смягчиться, и волос просто выпадет, а на его месте начнет расти новый.

В большинстве своем все средства для ускорения роста волос направлены именно на продление фазы анагена, а все косметические средства используются для того, чтобы сохранить волосы в телогене. В целом, если мечтаешь о длинных локонах, тебе стоит обратить внимание на все способы и задействовать их комплексно.

1. Ешь богатую биотином пищу

Биотин, или витамин H, входит в состав группы витаминов B, которые помогают превращать продукты питания в топливо для получения энергии. Он стимулирует метаболизм жиров, углеводов и аминокислот, которые, в свою очередь, являются строительными блоками для построения белковых связей. Кроме роста волос ты также получишь сильные ногти и ресницы. Разнообразь свой обычный прием витаминов пивными дрожжами — достаточно 1 столовой ложки на тарелку овощей. Сократи потребление молочных продуктов, особенно сыра, а также пшеницы и любые производные, чтобы снизить риск воспалений. Самое важное — избегай травмирующих программ голодания или непривычных строгих диет. Любое радикальное изменение рациона ослабляет фолликулы, а значит, приводит к выпадению волос.

2. Тонизируй кожу головы

Самый важный аспект роста здоровых волос — жизнеспособность кожи головы. Именно поддержание ее в тонусе и отсутствие воспалений — ключевые факторы для быстрого роста волос. Шелушения и покраснения легко не заметить, ведь поверхность скрыта под волосами. Однако кожа головы очень сильно подвержена воздействию элементов, которые на нее попадают. В среднем для нормального функционирования кожи головы достаточно двух-трех промывок в неделю — этого хватает, чтобы сохранить естественную флору кожи и не нарушить объемы производства кожного сала. Стоит внимательнее относиться к тому, что пишут на этикетках шампуней, кондиционеров и стайлинговых продуктов. Они должны быть изготовлены исключительно из мылящихся средств, масел и парфюмерии и не содержать химикатов. Любые другие средства могут приводить к воспалениям, увеличивать производство кожного сала, забивать поры и вредить волосяным фоликуллам. Полезным будет делать массаж головы для стимуляции кровообращения: для этого тебе понадобится любое бодрящее эфирное масло. Нанеси несколько капель на кожу головы и мягко вотри. Накрой голову теплым полотенцем и оставь на несколько минут, чтобы пар циркулировал по всей поверхности. Кроме того, ты можешь пробовать перевернутые асаны или простые наклоны каждый день, которые также увеличат прилив крови к голове, а значит, простимулируют работу желез.

3. Избегай поломки волос

Используй деревянную расческу, чтобы массировать кожу головы, избавить ее от излишков натуральных масел и перенести их к концам для сохранения волос увлажненными. Удостоверься, что ты промываешь волосы прохладной водой — низкие температуры позволяют закрыть поры, а значит, это также поможет сохранить увлажненность волоса. Не забывай использовать термомасла для защиты от повреждений во время сушки или горячей укладки, а также не спеши расчесывать мокрые волосы, чтобы не повредить кончики. Следи за тем, чтобы резинки и заколки, которыми ты собираешь волосы, не стягивали их слишком туго. Не пропускай стрижки — ведь регулярное подравнивание секущихся кончиков позволяет не допустить усугубления проблемы.

4. Проверься на наличие заболеваний

Если на коже головы есть покраснения, вросшие волоски или перхоть — значит кожа воспалена. Секущиеся кончики также не стоит списывать на косметические проблемы, есть вероятность, что это тоже заболевание. Лучше всего обратиться к специалисту, а именно к трихологу. Он поможет определить, в чем причина не только замедления роста, но и сильного выпадения волос при мытье и расчесывании.

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