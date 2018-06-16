14 советов, которые помогут вашим волосам пережить лето и специальные маски от солнца

«Лето означает, что настали счастливые времена и светит солнце. Это означает, что нужно отправиться на пляж, отправиться в Диснейленд, повеселиться »— поет Брайан Уилсон . Американский музыкант описал летний отдых и выход на улицу после нескольких месяцев пребывания в доме. Короче говоря, лето — лучшее время в нашей жизни! Но мы все знаем, как жаркое летнее солнце вредно для нашей кожи, и применяем соответствующие меры предосторожности. Но вы когда-нибудь задумывались о том, какое влияние оказывает солнце на волосы? Солнце может нанести ущерб нашим волосам не меньший, чем нашей коже. МедикФорум решил выяснить, что становится с волосами под воздействием солнца и как избежать вреда от солнца для волос.

Эффекты летнего солнца на ваших волосах

У вас могут быть здоровые, упругие волосы круглый год, но как наступает лето, ваши волосы становятся хромающими и безжизненными. Это происходит потому, что высокое содержание влаги в атмосфере оседает на ваших волосах и приводит к повышенной ломкости волос. Пот и пыль, которые особенно влияют на волосы летом, увеличивают риск проблем, таких как перхоть, выпадение волос. Горячее летнее солнце не проявляет милосердия и высушивает все на своем пути, включая волосы. Представьте, что вы подвергли свои волосы выпрямлению, укладке или другим методам воздействия, которые предусматривают нагрев. Представили? Именно это происходит с вашими волосами летом. Лето может быть суровым для вашей кожи, вызывая сухость и загар. Обычно считается, что волосы защищают кожу головы, но это не так. Сухая кожа имеет свой набор проблем и может привести к повреждению корней ваших волос. Как защитить волосы летом? Во время лета наши волосы во многих случаях повреждаются — чрезмерное воздействие солнечных вредных лучей, пота и влажности, и, конечно же, слишком много времени в бассейне с хлорированной водой. Хотя все эти причины достаточны для того, чтобы вызвать долговременный ущерб, если добавить немного заботы, то можно избежать проблем. Прежде, чем начать выбирать средства по защите волос, нужно определить свой тип кожи и тип волос. Тип кожи может быть жирный, сухой, комбинированный, а тип волос — прямой, кудрявый, волнистый, окрашенный, выпрямленный или любой другой.

1. Избегайте слишком большого количества косметики Лето высушивает волосы и наносит им урон. Поэтому убедитесь, что вы используете легкие средства для волос в течение этого периода. Избегайте слишком частого окрашивания, будь то процедура в спа-салоне или дома. Если вы хотите окрасить волосы или изменить цвет летом, попробуйте сделать это за месяц или два до того, как солнце начнет пригревать сильно. 2. Полюбите свой кондиционер В то время как солнце высушивает ваши волосы, убедитесь, что вы поможете восстановить им уровень влажности, используя кондиционер для ополаскивания. Найдите тот, который подходит вашему типу волос и их состоянию. Если вы собираетесь купаться, не забудьте нанести кондиционер для ухода за волосами и носить шапочку для плавания. 3. Шампунь с заботой Слишком частое использование шампуня может еще больше высушить кожу головы и волосы. Если вы склонны потеть, выбирайте мягкий шампунь, который особенно хорош для лета. Наносите шампунь только на кожу головы, а не на волосы, и когда вы моете волосы, пена будет смываться, очищая волосы. Нанося шампунь отдельно на волосы и кончики волос, вы высушите их. 4. Плавание Если вы собираетесь купаться, помните, что не стоит мыть волосы сразу перед этим, поскольку это лишит ваши волосы всех защитных масел и сделает более уязвимыми. Как только вы выйдете из бассейна и примете быстрый душ, используйте шампунь, содержащий этилен тетраауксусную кислоту. Это позволит устранить любые вредные эффекты хлора. 5. Избегайте нагревания Избегайте дополнительного тепла настолько, насколько сможете. Не сушите волосы феном по возможности, вымойте волосы на полчаса раньше, чтобы они получили достаточное время для высыхания на воздухе. Избегайте использования утюга, позволяйте волосам быть настолько естественными, насколько они могут быть. 6. Подровняйте кончики В течение лета кончики ваших волос сильно секутся. Лето — идеальное время, чтобы дать себе новую стрижку, но если вы не хотите укорачивать волосы, хотя бы просто убирайте концы. 7. Уход за своим цветом Если вы недавно покрасили волосы, вы должны заботиться о нем летом. Выбирая средства для ухода за волосами, отдавайте предпочтения тем, которые специально предназначены для окрашенных или обесцвеченных волос. Если вы недавно покрасили свои волосы, попробуйте реже появляться на солнце. 8. Защита от солнца Лучший способ защитить волосы от палящего солнца — носить шарф или шляпу. Если шарф вам не по душе, убедитесь, что вы используете кондиционер для ухода за кожей, выберете тот, который имеет защиту от солнца. Выбирайте продукты для волос, в которых есть хорошее количество SPF. Вы также можете захотеть использовать специальную маску для волос или солнцезащитный крем. 9. Заплетайте Летняя жара делает ваши волосы более сухими, от этого волосы могут виться. Попытайтесь контролировать это, связывая их. Используйте жаркие месяцы, чтобы попробовать разные стили: от косичек до конских хвостов. 10. Много жидкости Хотя вы можете делать все вышеперечисленное, чтобы защитить свои волосы от солнца, если вы не пьете достаточно воды, вы ничего не добьетесь. Ваши волосы и ваша кожа получат огромную пользу, если вы будете пить воду. Поэтому выбирайте охлаждающие жидкости, которые помогут вам сохранить ваши волосы здоровыми и гидратированными. Включите как можно больше свежих фруктов и овощей в свой рацион. 11. Средства два в одном Конечно, волосы становятся более грязными летом, и регулярное очищение является обязательным. Но шампунь — не единственный вариант для мытья волос. Средства два в одном могут прийти на помощь. Шампунь-кондиционер летом становится более желательным. 12. Сухой шампунь Если вы не можете отказаться от ежедневного мытья волос, попробуйте хотя бы иногда мытье заменить использованием сухого шампуня. На рынке доступно так много сухих шампуней. Можно даже посыпать волосы тальком и расчесывать. Это самый простой сухой шампунь. 13. Процедуры глубокого кондиционирования Если вы появляетесь на солнце с открытой головой, вам нужно следить за ними более тщательно. Таким образом, использование метода глубокого кондиционирования является обязательным, более глубокий уход позволит сохранить волосы живыми. 14. Ночное лечение

Нанесите кондиционер для ухода за сухими и вьющимися волосами, оберните целофаном или полотенцем вокруг головы и спите так. Это даст удивительный эффект.

Простые маски для ухода за волосами летом

1. Маска из яиц и сметаны для ухода за сухими и поврежденными волосами Ингредиенты

1/4-я чашка простого йогурта или сметаны 1/4-я чашка майонеза 1 яичный белок Смешайте все 3 ингредиента вместе. Накройте ваши волосы смесью и равномерно распределите ее, запустив широкоугольный гребень через ваши волосы. Оставьте на 30 минут и смойте чистой водой.

2. Маска глубокой подготовки для придания влажности и блеска Смешайте свежую мякоть алоэ вера с несколькими каплями лимонного сока и нанесите на волосы. Вымыть через 15 минут. 3. Банан Взбейте спелый банан в пасту и добавьте 1 ст. из меда. Это простое и легкое средство для восстановления волос, поврежденных солнцем. 4. Мед + оливковое маслоСмешайте 3-4 столовые ложки меда с 1 ст.л. оливкового масла. Вы также можете добавить яичный желток.5. 5. 5. Уксус Разбавьте немного уксуса в воде и используйте его в качестве окончательного полоскания.

Некоторые факты

Бананы и оливковое масло питают волосы.

Яйца пополняют белки, потерянные из-за повреждения солнцем.

Мед увлажняет волосы.

Майонез действует как естественный кондиционер.

Пиво и уксус добавляют блеск.

Клубника и алоэ вера помогают восстановить сухие и поврежденные волосы.

Ранее парикмахеры рассказали о полезной маске для волос.