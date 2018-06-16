Аксессуары для волос, которые выдают в вас деревенщину (и модные альтернативы) 

Цепочка
Нет: резинка под античность. Еще недавно под нее подворачивали волосы, а теперь вспоминают как страшный сон.
Да: тонкая цепочка сделает ваш образ элегантным и стильным. И совершенно не стоит переживать, что ваши волосы запутаются или будут выдернуты: специальное плетение обеспечивает безопасность вашей прическе. На любой вечеринке вы будете похожи на нимфу, если придете в таком образе.
Ободок
Нет: вы наверняка замечали, что многие тренды возращаются. И ободок не исключение. Но с тонким пластиковым вы станете похожи на школьницу из молодежного сериала 2000-х.
Да: массивный аксессуар с украшениями сделает ваш образ женственным, а прядки, которые постоянно мешают, будут смирно лежать на месте. Ваши локоны от такой прически точно не пострадают.
Невидимки
Нет: маленькие черные невидимки постоянно запутываются в волосах, их приходится вытаскивать с целым клоком волос.
Да: невидимки с декоративным элементом вас не подведут хотя бы потому, что они большого размера. Вы можете дополнить ими пучок или собрать несколько прядей назад.
Заколка
Нет: пластиковый крабик превращает вас в старушку или неряху.
Да: удивительно, но те тренды, о которых мы забыли давным-давно, могут выглядеть очень стильно и современно. Возьмем в качестве примера заколку с бантом. Вы можете собрать с ее помощью несколько прядок, которые вам мешают, и образ получится нежным и аккуратным. Даже самые непослушные локоны не пострадают.
Повязка
Нет: повязка в стиле 60-х. Она выглядит несовременно.
Да: идеальный элемент в стиле спортшик. Думаете, почему на тренировках все так любят этот модный аксессуар для волос? А все потому, что он не навредит и не вызовет неудобства. Дополните такую прическу воздушным платьем — и вы заметите, как помолодели на несколько лет.
Тканевая резинка
Нет: обычная детская резинка (особенно кислотного цвета).
Да: к нам вернулся самый неочевидный тренд — тканевая резинка! Доставайте старые запасы, которые так хотели выкинуть. Весь секрет в том, что прическа должна быть слегка небрежной. И хотя дизайнеры предлагают разные варианты, лучше остановиться на бархатном аксессуаре в тон волосам или черного цвета.
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