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25 суперстильных причесок на прямой пробор: учимся у звезд!
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25 суперстильных причесок на прямой пробор: учимся у звезд! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Прямой пробор снова в моде! Как интересно его обыграть? Выбирай!
1. Оливия Палермо
Послойная стрижка и «рваные» концы уравновешивают строгость пробора. 2. Бейонсе
А здесь веселые кудряшки создают гармоничный образ. 3. Кира Найтли
Удлиненная челка обрамляет лицо, и прическа в целом становится очень элегантной. 4. Ульяна Сергеенко
Низкий пучок и укладка на прямой пробор: стильное ретро! 5. Кейт Босуорт
Гладкий вариант смотрится совсем не скучно, если подобрать правильный макияж. 6. Кендалл Дженнер
Половину волос заправь за ухо, а другую оставь свободной — и образ сразу станет интереснее! 7. Даутцен Крез
Небрежно выпущенные пряди не дают этому образу превратиться в «учительский». 8. Оливия Уайлд
Классические локоны — блестящее решение. 9. Джоан Смоллс
Идеально вытянутые утюжком волосы, разделенные надвое и уложенные по плечам: просто, но довольно эффектно! 10. Фрида Пинто
Расслабленные волны, нарочито небрежно взбитые руками: очень круто! 11. Камерон Диас
Даже простой конский хвост смотрится интереснее, если разделить волосы на пробор! 12. Ким Кардашьян
Полупробор — до середины головы — позволяет создать иллюзию объема на затылке. 13. Джулианна Хаф  «Я просто вымыла голову, высушила, сделала пробор и пошла»: расслабленный шик в моде! 14. Поппи Делевинь
Ретро-образ с приподнятыми у корней волосами и спиральными локонами: очень необычно. 15. Дакота Фаннинг
Асимметричный боб и симметричный пробор: противоположности притягиваются. 16. Хейли Стенфилд
Локоны в стиле бохо гармонично смотрятся с прямым пробором. 17. Хайди Клум
А тут прямой пробор обыгран еще и цветом: мультитональное окрашивание Хайди смотрится потрясающе. 18. Джессика Альба
Тоже интересный вариант с окрашиванием омбре и пробором. 19. Эшли Бенсон
Это рок-н-ролл! 20. Дрю Бэрримор
Красивый градиент на волосах геометрично дополняет прямой пробор. 21. Эмилия Кларк
Забавный взлохмаченный вид исключает серьезность, несмотря на классический вариант сочетания пучка и пробора. 22. Джулия Робертс
Невероятно аристократичный вариант: свободный узел и выбившиеся у лица пряди. 23. Коко Роша
GettyImages Даже две косички могут смотреться стильно, а вовсе не по-детски. 24. Каролина Куркова
А в таком исполнении коса — это даже сексуально! 25. Кейт Бланшетт
Структурный боб смотрелся бы не так стильно, если бы не не прямой пробор.
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