25 суперстильных причесок на прямой пробор: учимся у звезд!

Прямой пробор снова в моде! Как интересно его обыграть? Выбирай!

1. Оливия Палермо

Послойная стрижка и «рваные» концы уравновешивают строгость пробора. 2. Бейонсе

А здесь веселые кудряшки создают гармоничный образ. 3. Кира Найтли

Удлиненная челка обрамляет лицо, и прическа в целом становится очень элегантной. 4. Ульяна Сергеенко

Низкий пучок и укладка на прямой пробор: стильное ретро! 5. Кейт Босуорт

Гладкий вариант смотрится совсем не скучно, если подобрать правильный макияж. 6. Кендалл Дженнер

Половину волос заправь за ухо, а другую оставь свободной — и образ сразу станет интереснее! 7. Даутцен Крез

Небрежно выпущенные пряди не дают этому образу превратиться в «учительский». 8. Оливия Уайлд

Идеально вытянутые утюжком волосы, разделенные надвое и уложенные по плечам: просто, но довольно эффектно! 10. Фрида Пинто

Расслабленные волны, нарочито небрежно взбитые руками: очень круто! 11. Камерон Диас

Даже простой конский хвост смотрится интереснее, если разделить волосы на пробор! 12. Ким Кардашьян

Полупробор — до середины головы — позволяет создать иллюзию объема на затылке. 13. Джулианна Хаф «Я просто вымыла голову, высушила, сделала пробор и пошла»: расслабленный шик в моде! 14. Поппи Делевинь

Ретро-образ с приподнятыми у корней волосами и спиральными локонами: очень необычно. 15. Дакота Фаннинг

Асимметричный боб и симметричный пробор: противоположности притягиваются. 16. Хейли Стенфилд

Локоны в стиле бохо гармонично смотрятся с прямым пробором. 17. Хайди Клум

А тут прямой пробор обыгран еще и цветом: мультитональное окрашивание Хайди смотрится потрясающе. 18. Джессика Альба

Тоже интересный вариант с окрашиванием омбре и пробором. 19. Эшли Бенсон

Красивый градиент на волосах геометрично дополняет прямой пробор. 21. Эмилия Кларк

Забавный взлохмаченный вид исключает серьезность, несмотря на классический вариант сочетания пучка и пробора. 22. Джулия Робертс

Невероятно аристократичный вариант: свободный узел и выбившиеся у лица пряди. 23. Коко Роша

GettyImages Даже две косички могут смотреться стильно, а вовсе не по-детски. 24. Каролина Куркова

А в таком исполнении коса — это даже сексуально! 25. Кейт Бланшетт

Структурный боб смотрелся бы не так стильно, если бы не не прямой пробор.