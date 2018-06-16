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Какие средства для волос использует Бейонсе?
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Какие средства для волос использует Бейонсе? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Колорист Рита Хазан, к которой часто на окрашивание приходит Бейонсе (36), рассказала, какие именно средства использует певица для ухода за волосами.
«Я уже шесть лет крашу волосы Бейонсе, и она прекрасно понимает, что просто изменить цвет недостаточно, нужен еще и грамотный уход, — делится Рита. — Поэтому после процедуры певица обязательно покупает косметику для окрашенных волос, которую использует дома. Как правило, это шампунь и кондиционер True Color (стоят они, кстати, по 26 $ — около 1600 р. — Прим. ред.). Также раз в семь дней Бейонсе делает салонную ухаживающую процедуру для глубокого увлажнения и восстановления блеска волос. Дважды в неделю певица использует спрей-корректор цвета Ultimate Shine Gloss (26 $ — около 800 р. — Прим. ред.). Он помогает обновить оттенок и придает волосам красивое сияние».
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kakie-sredstva-dlya-volos-ispolzuet-bejonse/
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